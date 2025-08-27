Juan Carlos “Pollo” Valdivia explica por qué no se sacará foto con Jeannette Jara: “No ando en esa” - Chilevisión

El comunicador postula a la Cámara de Diputadas y Diputados como candidato independiente en cupo de la DC. Sin embargo, se desmarca de la figura de Jeannette Jara.

Juan Carlos "Pollo" Valdivia aseguró que no está en sus planes sacarse una fotografía oficial con la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

El periodista y animador de televisión postula a la Cámara de Diputadas y Diputados como candidato independiente en cupo de la Democracia Cristiana (DC) por el Distrito 8, que incluye a comunas como Cerrillos, Colina, Estación Central, Maipú y Pudahuel, entre otras.

En conversación con La Tercera, Valdivia explicó su rechazo a un eventual ofrecimiento de una postal con Jara. “No creo, no ando en esa. No pretendo vincularme. Voy como independiente absoluto. Entonces, con nadie”, afirmó.

Incluso, al ser consultado sobre si tiene un candidato presidencial, el comunicador dijo que está “en reflexión” y “estudiando el tema, porque las inscripciones fueron recientes. No tengo mi voto decidido”.

Otros candidatos del oficialismo rechazan foto con Jara

Además del exrostro de Así Somos, otros candidatos también descartaron la posibilidad de tomarse una foto con la abanderada del oficialismo.

El actual diputado Sebastián Videla (independiente, de la bancada del Partido Liberal) aseguró que sólo está enfocado en su candidatura y no en la presidencial. Misma postura tiene Eugenio Tuma, postulante al Senado por La Araucanía a través de un cupo del PL.

El actual diputado Ricardo Cifuentes (DC), que repostula a un nuevo periodo por el Distrito 5, prefiere mantenerse al margen porque tiene "un electorado de centro" que lo puede apoyar a él, pero "difícilmente" a Jara.