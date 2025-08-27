 Juan Carlos “Pollo” Valdivia explica por qué no se sacará foto con Jeannette Jara: “No ando en esa” - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/08/2025 18:48

Juan Carlos “Pollo” Valdivia explica por qué no se sacará foto con Jeannette Jara: “No ando en esa”

El comunicador postula a la Cámara de Diputadas y Diputados como candidato independiente en cupo de la DC. Sin embargo, se desmarca de la figura de Jeannette Jara.

Publicado por CHV Noticias

Juan Carlos "Pollo" Valdivia aseguró que no está en sus planes sacarse una fotografía oficial con la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

El periodista y animador de televisión postula a la Cámara de Diputadas y Diputados como candidato independiente en cupo de la Democracia Cristiana (DC) por el Distrito 8, que incluye a comunas como Cerrillos, Colina, Estación Central, Maipú y Pudahuel, entre otras.

En conversación con La Tercera, Valdivia explicó su rechazo a un eventual ofrecimiento de una postal con Jara. “No creo, no ando en esa. No pretendo vincularme. Voy como independiente absoluto. Entonces, con nadie”, afirmó.

Incluso, al ser consultado sobre si tiene un candidato presidencial, el comunicador dijo que está “en reflexión” y “estudiando el tema, porque las inscripciones fueron recientes. No tengo mi voto decidido”.

Otros candidatos del oficialismo rechazan foto con Jara

Además del exrostro de Así Somos, otros candidatos también descartaron la posibilidad de tomarse una foto con la abanderada del oficialismo.

El actual diputado Sebastián Videla (independiente, de la bancada del Partido Liberal) aseguró que sólo está enfocado en su candidatura y no en la presidencial. Misma postura tiene Eugenio Tuma, postulante al Senado por La Araucanía a través de un cupo del PL.

El actual diputado Ricardo Cifuentes (DC), que repostula a un nuevo periodo por el Distrito 5, prefiere mantenerse al margen porque tiene "un electorado de centro" que lo puede apoyar a él, pero "difícilmente" a Jara.

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO| Este es el spot promocional del primer debate presidencial televisivo que será transmitido por CHV

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025