De la TV a las urnas: Los famosos que postulan al Congreso en listas del oficialismo y oposición - Chilevisión

Esta semana se definieron los candidatos al Congreso de los pactos del oficialismo y de Chile Vamos y Demócratas. Varios rostros conocidos de la televisión, la música y el deporte decidieron dar el salto a la política y competirán en las elecciones parlamentarias de este año.
En el listado destacan actores, cantantes, chicos reality y comunicadores que buscarán un escaño en el Congreso.
Candidatos del pacto Chile Grande y Unido
Conoce a los famosos que postularán en los próximos comicios, representando al pacto de Chile Vamos y Demócratas.
- Marlen Olivarí - exmodelo, actual chica reality (RN, distrito 6)
- Pablo Herrera - cantante (Ind-RN, distrito 14)
- Patricio Laguna - exmodelo (Ind-Demócratas, distrito 15)
- Gonzalo Egas - comunicador y ex chico reality (Demócratas, distrito 8)
- Juan Pablo Sáez - actor (Ind-Demócratas, distrito 10)
- Carola Julio - periodista y ex panelista de TV (Ind-Evópoli, distrito 6)
- Felipe Vidal - periodista y panelista de TV (Ind-Evópoli, distrito 9)
- Macarena Venegas - abogada (Ind-Evópoli, distrito 13)
- Jorge Garcés - exfutbolista y director técnico (Ind-Evópoli, distrito 7)
- Aldo Duque - abogado (Ind-RN, distrito 9)
- Sandra Solimano - actriz (Ind-Demócratas, distrito 10)
Candidatos del pacto Unidad por Chile (Oficialismo y DC)
Candidatos del pacto Cambio por Chile (Republicanos, PNL y PSC)
- Jean Pierre Bonvallet - exfutbolista (Independiente, distrito 5)