De la TV a las urnas: Los famosos que postulan al Congreso en listas del oficialismo y oposición - Chilevisión

Esta semana se definieron los candidatos al Congreso de los pactos del oficialismo y de Chile Vamos y Demócratas. Varios rostros conocidos de la televisión, la música y el deporte decidieron dar el salto a la política y competirán en las elecciones parlamentarias de este año.

En el listado destacan actores, cantantes, chicos reality y comunicadores que buscarán un escaño en el Congreso.

Candidatos del pacto Chile Grande y Unido

Conoce a los famosos que postularán en los próximos comicios, representando al pacto de Chile Vamos y Demócratas.

Candidatos del pacto Unidad por Chile (Oficialismo y DC)

Candidatos del pacto Cambio por Chile (Republicanos, PNL y PSC)