Macarena Venegas sufre con el fallecimiento de su madre: “Te amo, siempre juntas” - Chilevisión

La abogada dio a conocer la noticia la noche del miércoles a través de redes sociales, con un sentido mensaje donde despidió a su progenitora.

La madrugada de este jueves se confirmó el fallecimiento de la madre de Macarena Venegas.

La abogada dio a conocer la triste noticia a través de una sentida publicación de Instagram, donde compartió un mensaje para su progenitora.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Muere mamá de Macarena Venegas

"Mamita de mi corazón, me enseñaste el amor incondicional, fuiste mi mejor consejera y amiga, la mujer que siempre me quiso para bien con el amor más bondadoso. Me trajiste al mundo y me enseñaste el amor y la importancia de la lealtad y consecuencia con uno mismo.", escribió la comunicadora.

"Gracias y mil gracias por todo en este día que te toca trascender y yo te debo dejar ir con amor y esperanza de reencontrarnos prontamente. Te agradezco la pasión, el interés por saber y aprender, el equilibrio y la paz que siempre me diste", agregó.

"Te amo mamá, siempre juntas", finalizó la abogada.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Mira la publicación a continuación: