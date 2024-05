Aldo Duque respondió con todo a críticas por defender a narcotraficantes: “No siento vergüenza” - Chilevisión

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el abogado Aldo Duque reiterará sus intenciones de ser candidato por Santiago. “Quiero salvar a la comuna de la tragedia que vive a manos del comunismo”, afirmó.

Aldo Duque, quien espera llegar a la papeleta como candidato a la alcaldía de Santiago, respondió a las críticas por defender a narcotraficantes a lo largo de su carrera como abogado.

En un adelanto de Podemos Hablar, Duque reiteró sus intenciones de postular al sillón municipal que actualmente ocupa Irací Hassler y se refirió a una de las principales polémicas previas a su candidatura oficial.

"Usted ha defendido narcotraficantes, ¿es culpable o inocente?", partió preguntando Julio César Rodríguez, conductor del estelar de Chilevisión, a lo que el abogado afirmó que “soy culpable de haber defendido seres humanos acusados por diferentes delitos".

Aldo Duque respondió a críticas por defender a narcotraficantes

"Es mi trabajo como abogado, que juré desempeñar en la Corte Suprema por más de 30 años. Si un ser humano pide mi ayuda, yo lo primero que le pregunto es si eres culpable o inocente", afirmó.

En ese sentido, Duque explicó que "si es culpable lo defiendo como culpable y si es inocente como inocente".

"Mi último cliente, peligroso narcotraficante que estuvo dos años y un mes en la cárcel, ¿sabe dónde está ahora? en su casa, porque era completamente inocente", recordó.

"Si usted cree que voy a sentir vergüenza por haberle devuelto la libertad a un hombre inocente o una mujer inocente, no siento vergüenza. Si eso implica que esté en mil listas, colóquenme en cinco mil listas, me da exactamente lo mismo”, arremetió.

Recordemos que el nombre de Aldo Duque figura en un listado que maneja la Contraloría General de la República con abogados que prestan servicios a narcotraficantes.

"Quiero salvar a Santiago de la tragedia que vive a manos del comunismo encarnado por la administración de Irací Hassler. Mis vecinos me conocen, saben quién soy, saben que no soy narcotraficante y tengo una gracia que no tienen los otros candidatos: yo soy vecino de Santiago”, cerró.

El nuevo capítulo de Podemos Hablar se emitirá este viernes 24 de mayo, a las 22:30 horas, después de CHV Noticias Central.