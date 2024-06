Pdte. Boric llamó “criminal de guerra” a Netanyahu en la Cumbre para la Paz en Ucrania - Chilevisión

El mandatario expuso frente a una serie de líderes mundiales su posición respecto a los conflictos de guerra que viven Ucrania y Palestina, haciendo un llamado a respetar el derecho internacional y la soberanía territorial.

Este sábado, el presidente Gabriel Boric llamó "criminal de guerra" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante su discurso en la Cumbre para la Paz en Ucrania.

El mandatario llegó hasta Suiza para entregar su discurso donde llamó a garantizar el derecho internacional, tanto para Ucrania como para Palestina, sin hacer distinciones.

Pdte. Boric llamó "criminal de guerra" a Benjamin Netanyahu

En un encuentro donde se reunieron una serie de líderes mundiales, el presidente Boric ratificó que nuestro país respeta los territorios soberanos de cada nación.

"Nos oponemos firmemente al uso o amenaza de la fuerza y creemos que la diplomacia y el derecho internacional son los únicos medios legítimos para resolver disputas", expresó el mandatario.

Respecto del conflictos a los que se enfrentan Ucrania y Palestina por separado, el mandatario aseguró: "Creemos firmemente que esta situación representa una grave violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Estos son los mismos principios, debemos decir, que el gobierno israelí hace caso omiso en Gaza".

En esa misma línea, señaló: "No aceptamos elegir entre la barbarie de Hamás o la masacre que el gobierno israelí liderado por el criminal de guerra, señor Netanyahu, está cometiendo hoy en día".

El jefe de Estado aseguró que su presencia en la Cumbre no se debe a que "personalmente no me agrada Putin", sino del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional.

Finalmente, el presidente Boric hizo un llamado a la unión y sentenció: "Elegimos la humanidad y los avances civilizatorios que juntos, como naciones unidas, hemos logrado. Hoy son Ucrania y Palestina, mañana podría ser cualquiera de nosotros. Así que, sigamos trabajando juntos por la paz".