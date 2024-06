Pdte. Boric respondió a críticas del PC por Venezuela: “La política exterior la define el presidente” - Chilevisión

Militantes del Partido Comunista criticaron al mandatario tras decir que instituciones en Venezuela "están claramente deterioradas". Ante esto, el jefe de Estado hizo un llamado desde su gira por Europa.

El presidente Gabriel Boric respondió a las críticas de militantes del Partido Comunista (PC), luego que el mandatario asegurara que las instituciones en Venezuela "están claramente deterioradas".

Esto generó opiniones divididas al interior del PC. El diputado Boris Barrera calificó las declaraciones como "desproporcionadas" y afirmó que "criticar las instituciones de otro país no ayuda a tender puentes".

El parlamentario Matías Ramírez en tanto, llamó a la máxima autoridad a "buscar robustecer las relaciones con Venezuela, en lugar de crear más tensiones".

VER MÁS SOBRE PDTE. BORIC

Pdte. Boric respondió a críticas del PC

Desde Suecia, en medio de la gira presidencial por Europa, el jefe de Estado señaló que "la política exterior de Chile la define el Presidente de la República".

"Los partidos políticos tienen libertad para opinar al respecto, pero finalmente quien toma las decisiones es el Presidente de la República", agregó.

En esa misma línea, Boric sostuvo que "yo acá tengo una convicción, que nosotros hemos actuado en función de principios y no de consideraciones ni de corto plazo ni de quién está en el poder durante determinado momento a la hora en que se han violado Derechos Humanos o que se ha debilitado la democracia".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En cuanto a la situación de Venezuela, el mandatario puntualizó: "Me parece absolutamente evidente, siete millones de venezolanos han dejado su patria. Quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya mucho más que discutir al respecto".

"Chile defiende los Derechos Humanos en Chile y en todo el mundo y por eso tenemos una posición tan clara. Por eso a veces por derecha nos critican respecto a la posición que, por ejemplo, tomamos respecto al conflicto en Gaza. O nos critican por izquierda por la posición que tomamos respecto a Nicaragua y Venezuela", añadió.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Con lo anterior, la máxima autoridad recalcó que "nosotros tomamos posición respecto a los principios que inspiran la política internacional de Chile y en esto vamos a ser siempre coherentes sin doble estandar".

"Se trata de principios internacionales que deben ser respetados a todo evento. Yo no me amilano por las críticas vengan donde vengan en este respecto", complementó.