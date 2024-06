Gobierno adelanta para el martes el pago del Bono de Recuperación para damnificados por lluvias - Chilevisión

El depósito se realizará "a primera hora del día martes", según explicó el ministro del Interior (s) Manuel Monsalve.

Este sábado, el ministro del Interior (s) Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno modificó la fecha en que se realizará el "Bono de Recuperación", en ayuda a los damnificados por el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país.

El monto varía según la afectación de la vivienda y será depositado en la Cuenta RUT de los beneficiarios el día martes, adelantándose un día a la fecha original del depósito.

Monsalve anunció que se adelanta el pago del Bono de Recuperación

"Yo me había comprometido a hacer el primer pago el día miércoles. El presidente la República me ha pedido que no sea el miércoles, que sea a primera hora del día el martes", afirmó el ministro Monsalve, tras realizarse un nueva reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

En esa misma línea, reiteró que "este pago del Bono de Recuperación no es solo para Curanilahue, es para toda la región del Biobío y para las familias que han sido afectadas en todos las regiones de Chile".

Respecto de cómo se delimitan los montos que se pagarán, explicó: "Afectación menor, va a implicar un depósito en la Cuenta RUT de un beneficio de 25 UF, que son cerca de 900 mil pesos. Si la afectación es moderada, de 50 UF, que es un monto de 1 millón 800 mil pesos".

Asimismo, el secretario de Estado reveló los enfoques de la última reunión del Cogrid: "Las personas necesitan que la ayuda llegue a sus hogares, necesitan que lleguen los kits de sanitización de sus viviendas, necesitan que llegue el carbón, en algunos casos necesitan que lleguen mascarillas, que llegue alimento, y ahí ha estado puesto uno de los focos de conversación".

En cuanto a los damnificados tras el sistema frontal, el Gobierno cifró 11.006 afectados en el último reporte y de ellos, 10.430 residen en la región del Biobío.

Finalmente, dentro del desglose de las cifras, se indica que hay 3.409 viviendas que resultaron con daños, de ellas 5 están destruídas y hay otros 6.033 inmuebles en evaluación.