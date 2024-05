Felipe Ríos y su separación tras 23 años en pareja: “Me vi las cartas y me hice una sanación” - Chilevisión

"Me alejé un rato, me fui un año a vivir a la playa solo, y volví ahora para retomar la vida”, explicó Ríos, quien resaltó que " m e separé después de 23 años de pareja. Entonces, fue muy fuerte para mí ”.

“Para mi cumpleaños en marzo, me pegué una vuelta de tuerca. Me vi las cartas y me hice una sanación energética. Un baño de café que me dijeron que era para cortar las energías. Empecé a creer un poquito más en estas cosas que me pudieran servir”, agregó el actor, quien se mostró listo para volver a estar en pareja.