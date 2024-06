Revelan chats de WhatsApp de pareja de la ministra Vivanco a favor de candidato a Fiscal Nacional - Chilevisión

"Soy bueno negociando", le comentó Migueles al fiscal regional de Aysén, mientras le ofrecía llegar al máximo cargo del Ministerio Público, oferta que fue denunciada con el abogado Luis Hermosilla.

Nueva información ha salido a la luz desde el celular de Luis Hermosilla respecto al Caso Audios, esta vez sumando a la pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, en la investigación que están realizando.

La información fue notificada por Ciper, quienes también dieron a conocer una captura de pantalla en donde Migueles ofrecía pagar un doctorado a Carlos Palma, fiscal regional de Aysén, durante la candidatura de este al puesto de Jefe del Ministerio Público. Sin embargo, pedía a cambio apoyo a otro candidato que se postulaba a fiscal nacional.

El supuesto intercambio de favores de la pareja de la ministra Vivanco

"Buenos días, amigo querido. Doctorado y reemplazo de Armendáriz OK, visto bueno" y "Amigo, ¿puedes hablar? Soy bueno negociando", fueron los mensajes que le mandó la pareja de Vivanco al fiscal Palma, dejando claras sus intenciones de que podía llevar a Palma al primer puesto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en reemplazo de Xavier Armendáriz.

No obstante, estos ofrecimientos traían detrás un favor, que Palma prestara su apoyo a un candidato en particular para convertirse en fiscal nacional, puesto que solo requería el sí del Senado para tomar el cargo.

Cabe destacar que Palma conversó con Ciper sobre esta oferta, la cual negó rotundamente su participación. "Yo nunca pedí ni a él ni a nadie", detalló el fiscal.

“Por esta razón, y ante la sorpresa e incomodidad que me generó este mensaje, es que decidí enviárselo a Luis Hermosilla para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes por parte de personas que yo entendía que eran cercanas a él”, dio a conocer Palma.

Por el contrario, Migueles se defendió ante el pantallazo, explicando que "dado que no soy funcionario público ni ostento ningún tipo de autoridad, cualquier opinión o consejo que haya dado a terceros solo me representa a mí y se ha dado en un ambiente de confianza, siempre en el plano privado".

Sobre la misma, la pareja de Vivanco comentó, a modo de cierre, a Ciper que "no he tenido ninguna intervención ni operación en ninguno de los procesos de nombramiento señalados por usted, ni podría haberlo tenido. Cualquier comunicación que yo tenga con terceros es a título estrictamente personal y no la representa (a la ministra Vivanco) ni se ha hecho por encargo de ella o de cualquier otro funcionario o miembro del Poder Judicial".

