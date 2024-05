"No me arrepiento": Leonarda Villalobos desclasificó los motivos para grabar conversación de Caso Audios

La abogada Leonarda Villalobos habló en exclusiva con CHV Noticias, en el marco de las indagatorias del Caso Audios, el que fue destapado tras la grabación que realizó de la conversación con el abogado Luis Hermosilla, y el empresario y socio de Factop, Daniel Sauer, en la que hicieron mención al pago de coimas a funcionarios de la CMF y del SII.

Villalobos fue consultada por los motivos que la llevaron a grabar dicha reunión, que originó un verdadero escándalo judicial, asegurando que tenía como objetivo encarar a Daniel Sauer.

"Yo llego a esa reunión con la absoluta convicción de grabarla, porque yo quería por una parte encarar a Daniel Sauer porque había utilizado mi empresa y la de mi marido para esto, sin ningún tipo de autorización personal mia", expresó.

En ese sentido, agragó que buscaba "decirle y demostrarle a Rodrigo Topelberg lo que estaban haciendo, porque él era el mejor amigo (de Daniel Sauer). Me equivoqué, quizás (...) pero yo no tenía otra forma de que Rodrigo siquiera me pudiese creer que su mejor amigo estaba actuando así".

Además, Leonarda entregó detalles de la reunión postrerior que tuvo con la esposa de Topleberg, Yael Speisky, quien era su abogada y le solicitó insistentemente el audio que tenia en su poder.

Periodista: ¿De verdad usted no imagina por qué ellos habían querido filtrar este audio?

Villalobos: No, no entiendo por qué. Si uno va al origen del audio, se llama Operación Némesis. Y Némesis es el dios de la venganza.