“Jamás he pagado”: Leonarda Villalobos niega haber sobornado a funcionarios del SII en Caso Audios - Chilevisión

La abogada que grabó la conversación con Luis Hermosilla, entregó por primera vez su versión y, en entrevista exclusiva con CHV Noticias, reveló inéditos detalles del encuentro que también sostuvo con Daniel Sauer.

CHV Noticias conversó en exclusiva con Leonarda Villalobos, la abogada que destapó un escándalo al grabar una reunión sostenida con el abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer.

Villalobos participó en dicho encuentro en junio del año pasado, en el que pretendían elaborar una estrategia de defensa ante una investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra del socio de Factop.

La mujer cuenta por primera vez su versión y confesó, entre otras cosas, que determinó grabar la conversación al descubrir que el factoring en el que invirtió cerca de mil millones de pesos había emitido facturas falsas.

Caso Audios: ¿Luis Hermosilla sobornó al SII y a la CMF?

"Yo podría hablar única y exclusivamente de esta parte (Caso Factop). No puedo hacerme cargo de dichos anteriores ni posteriores. En este caso, nunca se pagó un soborno", dijo Leonarda Villalobos a CHV Noticias.

"No hay ni un pago a nadie, o sea, esto fue un caso armado con un cuaderno y un lápiz mío, con información que yo recabé, que yo busqué", añadió, sobre la investigación.

"No hay nada en Impuestos Internos que sea disímil a esto, no hay nada en la Comisión para el Mercado Financiero que sea disímil. Aquí no hay ni un cohecho, no hay ni un soborno", recalcó.

Niega haber pagado $100 millones a funcionario del SII

En uno de los extractos de la conversación que grabó la abogada, Daniel Sauer menciona un monto de $100 millones de pesos destinados para pago de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y otros 40 millones para "honorarios" de Villalobos.

En ese sentido, Villalobos descartó de forma tajante un pago al SII por información: "Hice tres contratos de honorarios firmados que están en poder de la Fiscalía, del Ministerio Público. Los he entregado (...) no tengo inconveniente en hacerlo y fueron por concepto honorarios".

Según la abogada, Sauer inventó que $100 millones irían para el SII para "florearse de algo que no es". "Yo no estaría pagando un impuesto que es el correspondiente a pagar, si no va a ser el dinero para la consultora. Yo jamás he pagado, nunca nunca a nadie del SII, ni a ninguna otra parte suma algunas de dinero por información", aseveró.

