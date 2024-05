¿Quién es Leonarda Villalobos? La abogada que grabó y filtró la conversación del Caso Audios - Chilevisión

La abogada conversó en exclusiva con CHV Noticias sobre el polémico audio que dejó al descubierto presuntas coimas a funcionarios del SII y la CFM por parte del también abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer.

Leonarda Villalobos, la abogada que grabó los audios de Luis Hermosilla, conversó en exclusiva con CHV Noticias y aseguró que no se arrepiente de nada.

Lo anterior, luego de que Villalobos grabara y filtrara los audios que dieron origen a la investigación por un presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Quién es Leonarda Villalobos

María Leonarda Villalobos Mutter es una abogada chilena de la escuela de Derecho de la Universidad Bolivariana, oriunda de Valparaíso, que obtuvo su título en noviembre de 2021, consignó Emol.

Está casada desde 2018 con Luis Alberto Angulo Rantul, profesor de historia y quien fue asesor de gabinete de la Subsecretaría de Bienes Nacionales del gobierno actual. Sin embargo, tras conocerse el caso, se pidió su renuncia.

VER MÁS SOBRE CASO AUDIOS

De acuerdo al citado medio, Villalobos fue funcionaria del Ministerio de Educación en el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, donde ocupaba el puesto de "relacionador público empresarial" de la Seremi de Educación Metropolitana entre enero y agosto de 2014. En 2016 ocupó el mismo cargo, pero en el gabinete de la Subsecretaría.

La filtración y el origen del Caso Audios

El Caso Audios se generó luego de que Villalobos grabara y filtrara conversaciones que sostuvo el 22 de junio de 2023 con el también abogado Luis Hermosilla, y el empresario y socio de Factop, Daniel Sauer.

En dicha conversación se hacía mención al pago de coimas a funcionarios de la CMF y del SII para acceder a información privilegiada y favores en pro del empresario.

Esta reunión se dio en el contexto de que las empresas de los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, estaban siendo investigadas por dichos entes, por lo que se hablaba de encontrar alguna "estrategia" para salir adelante.

Además, se dio a conocer que Villalobos tenía inversiones en Factop y ella misma reveló a CHV Noticias que descubrió que se estaban emitiendo facturas falsas a su nombre y también a nombre de su empresa.

VER MÁS SOBRE LUIS HERMOSILLA

"No me arrepiento de haber grabado el audio, para nada. Me arrepiento de otra cosa... de haber sido tan confiada, de haber creído en una mujer, en una colega (...)", expresó. "Ha sido complejo por mi marido, que nunca supo lo que estaba haciendo", añadió.

Uno de los hitos en este caso es que luego de incautaciones, declaraciones por parte de los involucrados y otra serie de acciones, se dictó la prisión preventiva para el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, quien también estaba involucrado.

Sin embargo, el pasado 8 de mayo se revocó la medida cautelar contra Muñoz y quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

La entrevista exclusiva a Leonarda Villalobos se emitirá este martes a partir de las 21:30 horas en la edición de CHV Noticias Central.