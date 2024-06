El dolor de Nicanor Bravo en medio de tratamiento contra el cáncer: “No me lo esperaba” - Chilevisión

El diseñador también está luchando para poder vender todos los números de su sorteo donde se rifarán tres de sus creaciones, cuyos diseños son aptos para hombres y mujeres y así no perder su casa ni el taller.

Este sábado, Nicanor Bravo expresó su dolor al revelar que ninguna de sus amigas del espectáculo nacional se ha acercado para ofrecerle ayuda en medio de su tratamiento contra el cáncer colorrectal, a excepción de Macarena Venegas.

El diseñador está realizando una rifa en donde sorteará algunas de sus creaciones, tanto para hombres como para mujeres, a fin de poder costear las deudas que podrían hacerle perder su casa y taller.

El gran dolor de Nicanor Bravo

Respecto de las razones por las cuales él cree que sus amigas no han estado presentes, Nicanor señaló a LUN: "No sé por qué no han estado. Yo siempre fui muy generoso con ellas. Muchas veces les pasé vestidos gratis, he hecho programas sin cobrar un mango, pero la única fue Maca Venegas".

La declaración causó sorpresa, debido a que el destacado diseñador ha sido el responsable de los mejores vestidos que se han presenciado en los eventos más destacados cada año, como la gala del Festival de Viña del Mar o la premiación del Copihue de Oro.

Sin embargo, Bravo confesó: "No me han enviado ni mensajes ni un llamado" y realizó una potente reflexión: "Cuando estás en problemas te das cuenta quiénes están contigo. Cuando estás bien la gente está pegada a ti. Si estás mal, salen corriendo. No me lo esperaba de algunas personas, me llamó la atención".

Respecto de cómo va desarrollándose la rifa en cuestión, Bravo confesó: "Se han vendido hartos, pero no los suficientes. Mi meta es venderlos todos y poder donar dos millones a algún instituto del cáncer para niños, pero se volvió todo lento. Lo bueno es que pude abonar algo al arriendo, pero no lo comprometido con los abogados".

En esa misma línea, agregó: "No sé en qué situación estamos, por ahora Maca Venegas me está asesorando y viendo el caso. Ella es la única que me ha ayudado".

Por otra parte, explicó: "La próxima semana tengo que abonar de nuevo y no tengo mucho. Necesito 10 millones, me faltan 7", sin embargo, precisó en que "estoy híper agradecido de todos los que me han apoyado".

Cabe destacar que Nicanor Bravo dispuso la compra de los números para su sorteo a través de su sitio web, el cual tiene un valor de cinco mil pesos y donde se rifarán tres de sus creaciones.