Ex chica Mekano mostró los avances de su tratamiento contra la alopecia androgenética - Chilevisión

La ex bailaina de Mekano sufre de alopecia androgenética provocada por un nivel mayor de testosterona en su cuerpo, por lo que comenzó un tratamiento hormonal y una serie de procedimientos complementarios.

Amanda Cibely mostró los impactantes avances que ha tenido su tratamiento contra la alopecia androgenética a sólo 40 días de haber comenzado con él.

La ex bailarina de Axé del programa Mekano reveló hace dos semanas que estaba luchando con la pérdida de su cabello, lo que la afectó a nivel emocional: "He llorado. No quiero salir a eventos fuera de mi casa. Me golpeó fuerte en el autoestima. Me veo en el espejo y me siento fea", explicó a LUN en aquel entonces.

La lucha de Amanda Cibely contra la alopecia androgenética

La alopecia de Cibely llamó la atención de otros seguidores que están pasando por lo mismo que ella, puesto que se genera por un mayor nivel de testosterona en su cuerpo, por lo que comenzó a promocionar los consejos en su cuenta de Instagram, pagando una suscripción.

La ex bailarina está solucionando su condición en base a un tratamiento hormonal complementado con shampoo y lociones especiales, sumado a un tratamiento en base a plasma para estimular folículos y acelerar el crecimiento.

A través de su cuenta de Instagram, Amanda mostró los positivos avances del tratamiento y señaló a los 33 días del tratamiento: "Estoy feliz. Estoy recuperando mi cabellera, incluso creo que estoy empezando a tener más cabellos".

En el registro se ve la gran cantidad de cabello que ha comenzado a crecer, tapando por completo los espacios del cráneo donde había calvicie, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Siete días más tarde, a los 40 días de tratamiento, la ex bailarina escribió: "Vamos que sí se puede, sin tener que gastar tanto en tratamientos carísimos. Espero les sirva. Los quiero mucho y Dios los ama", dejando impactados a sus seguidores por los rápidos efectos.

Finalmente, la bailarina confesó que usaba extensiones regularmente, las cuales empeoraron su situación en un comienzo, sin embargo las dejó de lado cuando comenzó su tratamiento, para disminuir los daños en su cuero cabelludo.

