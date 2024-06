Paz Bascuñán vivió incómodo momento junto a su hija en un mall: “Salimos de la tienda... ” - Chilevisión

La actriz contó entre risas la reacción de su hija al darse cuenta de la situación y valoró la actitud del personal de la tienda, quien resolvió el asunto de buena manera, sin generar problemas mayores.

Paz Bascuñán reveló un incómodo momento que vivió recientemente en una tienda junto a su hija, Leonor, quien tiene 12 años, cuando acompañó a la menor a comprar ropa en un conocido mall capitalino.

La actriz estuvo invitada en un nuevo capitulo del programa de Youtube de Pamela Díaz, Sin Editar, donde entregó curiosos detalles sobre su dinámica parental y la cercana relación que mantiene con sus hijos.

El incómodo momento de Paz Bascuñán

Al ser consultada sobre si en algún momento había hecho la cimarra, Paz comentó que en una oportunidad lo hizo y no fue una experiencia del todo agradable porque una de sus amigas decidió robarse un colett para el pelo en un supermercado, lo que la espantó.

Al respecto, recordó una reciente anécdota: "El otro día fuimos con mi hija a una tienda, no voy a decir el nombre porque no soy rostro, y la cosa es que mi hija se probó un pantalón y no le gustó", comentó Bascuñán.

La pequeña niña empezó a probarse más prendas, y posteriormente decidió ponerse los pantalones encima del que ella traía puesto, lo que generó un pequeño percance.

"Salimos de la tienda y suena la alarma", reveló la actriz, quien le preguntó al guardia de seguridad si por error le habían dejado una alarma a las prendas que había comprado, sin embargo, tras descartar el hecho, salió de la tienda y se dirigió al baño junto a su hija.

"Tenía puesto el pantalón de la tienda con la alarma", confesó Paz Bascuñán entre risas, debido a que la niña entró en pánico y comenzó a gritarle: "¿¡Qué hacemos!?".

La actriz la llevó a devolver la prenda y su hija le explicó lo sucedido al guardia de seguridad, quien decidió bromear con ellas: "Bueno, vamos a tener que ir a hablar adentro", sentenció.

Finalmente, Bascuñán admitió que la situación le provocó mucha vergüenza, debido a que pudo haber provocado un problema mayor si no se hubiesen dado cuenta antes, destacando la buena disposición del guardia de seguridad para resolver el malentendido.

Revisa el video: