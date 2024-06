Paz Bascuñán impactó con tajante restricción para sus hijos: “Ahora tengo una alarma” - Chilevisión

"Tienen un mundo tan rico que no les molesta", aseguro Bascuñán, quien explicó en detalle todos los beneficios y consecuencias que ha generado dicha medida en torno a sus hijos.

Paz Bascuñán reveló una particular restricción que aplica en sus dos hijos, Teo (14) y Leonor (12): Impide que utilicen un teléfono celular hasta que cumplan 16.

La actriz conversó con Pamela Díaz a quien le explicó en detalle sus razones para aplicar una decisión tan tajante y también ahondó en los beneficios que ha traído a la personalidad de sus retoños.

La estricta prohibición de Paz Bascuñán a sus hijos

Durante el último capítulo del programa de Youtube Sin Editar, Bascuñán confesó: "Mi hija no tiene celular, no tiene nada. Y mi hijo tiene celular, pero no tiene redes sociales".

La medida impactó a Pamela Díaz, quien le consultó por las consecuencias que podría traer en la vida social de sus hijos y cómo ellos han tomado esta decisión.

"Tienen un mundo tan rico que no les molesta. Incluso ahora, este año, con mi hijo más grande, me di cuenta de muchas cosas de las cuales estaba quedando afuera, porque los compañeros las organizaban por Instagram", confesó Bascuñán.

Sin embargo, la actriz estuvo dispuesta a enmendar la situación y explicó cómo lo abordó con sus hijos: "Abrí mi mente y le dije: 'Oye, conversemos y plantéame tus inquietudes sobre si es necesario para ti el Instagram'".

La reacción de los hijos de Paz Bascuñán

Al respecto, Bascuñán pudo medir el impacto que generó esta medida en la respuesta de su hijo, quien aseguró: "Él me dice 'no me interesa, porque me doy cuenta de todo lo que pierden ellos por estar ahí, sacándose fotos frente al espejo'".

En esa misma línea, Paz agregó: "Él tiene inquietudes, cultiva cosas… es un ser humano lleno de mundo y eso es gracias a que el celu entró muy tarde en su vida y no está enganchado para nada".

La actriz explicó que aplicó la medida en base a una experiencia personal, cuando comenzó a leer desde el teléfono y generó una adicción tan grande que dejó de lado sus responsabilidades por mantenerse en la misma actividad.

Es por ello que en su caso personal, admitió que también aplica restricciones: "Ahora tengo una alarma y después de 40 minutos, Instagram se muere".