DJ Méndez contó cómo fue su reacción al enterarse que Steffi estaba embarazada - Chilevisión

DJ Méndez fue el primero en enterarse sobre el embarazo de su hija, debido a que en ese momento ella se encontraba en Chile y sufrió un repentino desmayo en la casa de una amiga, enterándose así de la feliz noticia.

Este domingo, DJ Méndez estará presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde reveló cuál fue su reacción al enterarse que iba a ser abuelo gracias a su hija mayor, Steffi.

El cantante confesó que nunca imaginó ser abuelo: "De muy joven quería ser papá, desde los 16 años que siempre quise ser papá, es algo que yo siento en el alma, me gusta, amo ser, pero ser abuelo, la verdad es que no".

La reacción de DJ Méndez al enterarse que iba a ser abuelo

En esa misma línea, abordó con Julio César Rodríguez algunos detalles sobre la depresión que atravesó: "Yo pensé que mi vida se iba a acabar en muy temprana edad, por ciertas cosas que estaban pasando en mi vida desde muy joven, entonces no vi que fuese ser algo real en mi vida, pensaba muy negativo", comentó Méndez.

Respecto del día en que Steffi le contó que estaba embarazada, aseguró: "Ser abuelo de verdad es como ¡Guau! Quedé impactado y si mal no recuerdo, fui la primera persona que supo, Steffi me contó a mí primero".

En esa misma línea, agregó: "Viene como casi llorando, con nervios y yo le preguntó: '¿Pasó algo?', yo me empecé a asustar y le insistí: '¿Qué pasa Steffi? Dime, cuéntame', y ella me decía: 'Es que no sé cómo decírtelo, estoy embarazada'".

Asimismo, Méndez confesó que "dije: 'Perfecto', pero ella estaba llorando de nervios porque no sabía. Se vino a Chile sin saber que estaba embarazada, hasta que en la casa de una amiga se desmaya y la llevan a urgencias".

Por otra parte, Steffi sólo quería contarle a su pareja, el cantante Dante Lindhe, así que DJ Méndez la aconsejó: "Se demoró un par de horas, yo la invité a salir a comer con mi pareja, se relajó un poco y lo tuvo que llamar, porque quería esperar a llegar a Suecia y le dije que quizás no es lo que uno quiere al recibir una noticia así, pero es algo importante".

Finalmente, respecto de cómo cambió la dinámica familiar luego de que todos se enteraran de la noticia, expresó: "Después todo bien, todos felices, todos cambiándonos de casa a algo más grande, porque llegó un nuevo integrante".