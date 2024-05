La frustración de DJ Méndez tras convertirse en abuelo: “Me desespera” - Chilevisión

El cantante confesó que en 2022 atravesó una profunda depresión que lo llevó a radicarse en Suecia para poder avanzar en su terapia estando en compañía de sus hijos, por lo que la llegada de su nieto representa una nueva etapa para él.

Este sábado, Dj Méndez entregó detalles acerca de cómo está viviendo su nueva etapa como abuelo, tras el nacimiento del hijo de Steffi Méndez, el pasado 7 de mayo.

Al respecto, el cantante aseguró que fue el primero en enterarse sobre el embarazo de su hija, guardando el secreto durante meses y es por ello que empatiza con la decisión de su hija de mantener en reserva el nombre del bebé.

DJ Méndez entregó detalles de su nueva vida como abuelo

"Me he tenido que conformar con ser abuelo virtual", confesó Méndez a LUN y además agregó: "Tenemos un chat familiar donde estamos los más cercanos y gracias a Dios estoy incluído en ese grupo".

En esa misma línea, agregó: "Siento que fui padre otra vez pero con una desesperación increíble porque aún no lo puedo tener en mis brazos. Yo soy muy de familia y me desespera no estar ahí. Me da muchísima ansiedad".

Además, el cantante explicó que dentro del grupo familiar Steffi envía saludos, fotos y videos del pequeño para alivianar la espera hasta que DJ Méndez pueda viajar a Europa, donde no sólo irá a conocer a su nieto, sino también a trabajar, mientras que Ninoska Espinoza, la mamá de Steffi, se encuentra acompañándola.

Finalmente, confesó que en 2022 sufrió una depresión muy fuerte que lo llevó a radicarse en Suecia para estar cerca de sus hijos y reveló que le costó mucho salir de ese estado, por lo que la llegada de su nieto genera una nueva oportunidad para él: "Sólo estoy esperando tenerlo en mis brazos", sentenció.