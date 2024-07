Katty Kowaleczko retomó historia de amor tras 10 años separada: “Es para siempre” - Chilevisión

La actriz estuvo una década separada del padre de sus hijos, pero el tiempo hizo lo suyo y comenzaron a extrañarse al punto que retomaron el amor.

Katty Kowaleczko estará este sábado en las pantallas de Chilevisión, en el nuevo capítulo de La Divina Comida, donde contó detalles de su romántica historia de amor.

La actriz compartió mesa con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, el también actor Remigio Remedy y el cantante urbano Uriel, también conocido como El Futuro Fuera de Órbita.

En la conversación, Katty abrió su corazón y contó cómo retomó la relación con su pareja, tras 10 años separados.

La historia de amor de Katty Kowaleczko

Todo partió en 1999 cuando comenzó el romance y poco después formaron familia. Sin embargo, junto a su pareja decidieron tomar caminos separados debido a que tenían ritmos de vida incompatibles.

“Entonces estuvimos juntos y de repente nos dio la tontera de 'no me comprenden', 'me siento sola', estábamos muy llenos de pega y todo, y nos separamos. No nos separamos en mala, así como te odio, no hubo una revancha, no hubo mala onda, hubo mucha pena, sobre todo”, explicó.

Gracias a sus hijos mantuvieron contacto cercano, incluso cuando él se mudó a Isla de Pascua por trabajo.

Pero luego de 10 años, Katty Kowaleczko se dio cuenta que seguía existiendo amor y “nos dimos cuenta de que estábamos puro perdiendo el tiempo. Y dije pero si lo extraño, lo echo de menos, lo quiero, ¿qué estoy leseando buscando el amor?”.

“Conversando una vez con Rodolfo y dijimos 'pucha, ha pasado harta agua bajo el puente', pero como no es importante, dije 'eso no es importante, no me acuerdo'. Lo importante hoy en mi vida es él, nuestro futuro y lo que estamos haciendo ahora, y es para siempre, o sea estamos absolutamente convencidos”, aseguró la actriz.

Mira el relato completo de Katty Kowaleczko en el nuevo capítulo de La Divina Comida, este sábado a partir de las 22:30 horas.