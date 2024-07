Claudio Palma acusó negligencia en operación de su esposa: Clínica le ofreció no pagar a cambio de su silencio - Chilevisión

En el nuevo capítulo de Podemos Hablar, el relator dio a conocer a Julio César Rodríguez un desconocido y complicado episodio ocurrido en su familia, luego que su esposa se sometiera a una cirugía.

Este viernes se estrenará por las pantallas de Chilevisión un nuevo episodio de Podemos Hablar, conducido por Julio César Rodríguez. Allí, el relator deportivo Claudio Palma compartirá en el bar junto con Mariela Sotomayor y Agustín Maluenda (Tachuela chico).

El primer invitado, precisamente, partió hablando de fútbol, su gran pasión, revalando los dos relatos que más lo han marcado en su extensa carrera: el palo de Mauricio Pinilla a Brasil en el Mundial de 2014 y el penal de Alexis Sánchez en la final de la Copa América 2015.

No obstante, la voz que acompaña a La Roja desde hace décadas dio a conocer un desconocido y complicado hecho sucedido en su familia, luego que su esposa se sometiera a una cirugía.

Claudio Palma reveló insólita propuesta de clínica tras negligencia

El hecho ocurrió tras la operación de su esposa, quien fue intervenida en su espalda y con el paso de los días comenzó a perder sensibilidad en sus extremidades, todo esto mientras la tenían internada con morfina.

El relator afirmó que luego descubrieron que tenía el síndrome de Guillain-Barré. A raíz de esto, la clínica le ofreció hacerse cargo de todos los gastos a cambio de su silencio, según dijo.

Sin embargo, no aceptó, ya que según él, solo quería que admitieran su error. "No quiero plata, yo voy a pagar todo, no voy a hablar", expresó.