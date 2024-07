¿Se viene? Jorge Aldoney respondió con todo a Kaminski tras intervención en Gran Hermano Chile - Chilevisión

El ex jugador de Gran Hermano cuestionó el contacto de Francisco Kaminski con Camila Andrade en la dinámica del teléfono rojo. Ante esto, recibió una dura respuesta por parte del locutor.

Jorge Aldoney arremetió nuevamente contra Francisco Kaminski, luego que el animador le enviara un mensaje a Camila Andrade en Gran Hermano Chile.

Recordemos que este martes, durante la dinámica del teléfono rojo, el locutor sorprendió a su pareja con románticas palabras.

"No sales de mi alma en ningún momento, nunca olvides que somos un equipo, uno solo... Acá te voy a estar esperando, muy orgulloso y más enamorado que nunca", fueron parte de los dichos de Francisco.

El round de Jorge Aldoney y Francisco Kaminski

Ante esto, Aldoney aseguró que este contacto podría "perjudicar" a Cami, ya que se estaba ganando el cariño de algunos televidentes.

"Kaminski si amara un poco a Camila Andrade, sería consciente que su llamada va a revivir el hate hacia ella y la va a perjudicar, ¿o estoy equivocado?", planteó el Mister Mundo Chile en su cuenta de X.

En esa línea, agregó: "Siento que igual es una prueba de fuego para él. Que le cuesta no figurar. No llames, hue... oh".

Horas más tarde, Jorge recibió una inesperada respuesta por parte del comunicador: "Si quisiera figurar estaría dentro del reality, awe...", comentó en la misma plataforma.

El que se pica pierde jajajajaja porfavor los comentarios son Cine 🚬

Jorge reaccionó a la respuesta de Kaminski

El conflicto no quedó ahí, ya que Aldoney siguió lanzando comentarios contra el ex esposo de Carla Jara.

"¿Kaminski a Noche de Combos 2?", dijo el modelo, haciendo referencia al evento de boxeo en que él resultó ganador en su primera versión. Luego, en una siguiente publicación, comentó: "el que se pica pierde".

Finalmente, este jueves el actual host de Fuera de la Casa indicó: "buen caldo surgió con Kaminski ayer (miércoles). Están saliendo los titulares. Agradezco a sus equipos creativos, devoraron".

"Agradecer a Kaminski y cerrar este ciclo, porque me cae bien Cami ahora", agregó Jorge, quien además reconoció que "lo he palanqueado bastante y que me diga ahueonao es poco en comparación".