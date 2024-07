La dura advertencia de Daniela Aránguiz a Daniela Collet: “Vamos a contar por qué tu ex marido...” - Chilevisión

La panelista aseguró que recibió supuestas amenazas por parte de la ex esposa de Eduardo Vargas. "Tienes que estar súper despechada y dolida", apuntó la ex Mekano.

Daniela Aránguiz arremetió contra Daniela Collet, ex esposa de Eduardo Vargas, tras conocer supuestas amenazas contra ella.

"Ustedes saben que tengo muy buena onda con muchas esposas y ex esposas de jugadores", partió diciendo Aránguiz en una historia de Instagram.

En ese sentido, aseguró que recibió "un texto gigante de Daniela Collet hablando o amenazándome. Chiquillos, todo Chile me conoce, no me tienen que amenazar a mí y menos sabiendo la boca que tengo".

El mensaje de Daniela Aránguiz contra Daniela Collet

Según Aránguiz, en dicho mensaje Collet "comentaba que iba a mostrar pantallazos y fotos mías con insultos y demás".

"No me da nada de miedo, porque todo Chile conoce mi boca. Si te traté de 'ma...' o de 'pu...' es normalito de mi boca, todo el mundo se lo espera", afirmó.

"Cuidado con lo que uno dice, porque hay cosas que pueden ser verdades y eso hablaría más mal de ti que de mí", agregó.

Posteriormente, la ex esposa de Jorge Valdivia expresó: "no seas mentirosa, yo no recibo amenazas tuyas ni de nadie".

"Si sigues con esto, vamos a contar por qué tu ex marido (Eduardo Vargas) no quiso volver contigo. Igual me da pena porque entiendo que debe ser súper decepcionante pensar en tu cabeza que tenías una relación de amor o que habías hecho la misma historia que hice yo, que eso es imposible", apuntó.

Asimismo, la ex Mekano sostuvo que "tienes que estar súper despechada y dolida al enterarte que se acostaron contigo por despecho. Eso es súper doloroso y lo entiendo ene"

"La persona que dormía contigo estaba enamorado de otra persona, qué pena por ti. Aprovecha tus cinco minutos de fama, no hablo más de ti porque no me interesa darte vida", cerró Aránguiz.

