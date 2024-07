Jorge Aldoney barrió con Kaminski tras llamado a Camila Andrade en GH: “Si la amara un poco...” - Chilevisión

El ex jugador de la primera temporada de Gran Hermano Chile cuestionó el contacto del locutor con la participante, asegurando que la podría "perjudicar" a ella.

Jorge Aldoney, ex jugador de la primera temporada de Gran Hermano Chile, criticó con todo a Francisco Kaminski tras llamar a Camila Andrade en el reciente capítulo del reality show.

Este martes el teléfono rojo volvió en gloria y majestad con un mensaje dirigido para Andrade, quien se emocionó al recibir el llamado de su pareja.

"Te extraño mucho, te admiro cada vez más, eres una mujer única, espectacular y maravillosa, que bueno que la gente se está dando cuenta de eso", comenzó diciendo el locutor.

"No sales de mi alma en ningún momento, nunca olvides que somos un equipo, uno solo... Acá te voy a estar esperando, muy orgulloso y más enamorado que nunca", agregó.

Finalmente, expresó: "Recuerda que tú felicidad es la mía. Te amo mi amor con toda mi alma, besos", causando la emoción en la jugadora del reality.

La crítica de Jorge Aldoney contra Francisco Kaminski

A través de su cuenta de X, Aldoney manifestó su opinión sobre el contacto de Kaminski y aseguró esto podría "perjudicar" a Cami.

"Kaminski si amara un poco a Camila Andrade, sería consciente que su llamada va a revivir el hate hacia ella y la va a perjudicar, ¿o estoy equivocado?", planteó el Mister Mundo Chile.

En esa línea, agregó: "Siento que igual es una prueba de fuego para él. Que le cuesta no figurar. No llames, hue... oh".

Cabe recordar que Andrade ingresó a la competencia después del polémico quiebre de Kaminski con Carla Jara, quien la acusó de ser la responsable de la ruptura matrimonial.

