Respondió a través de su esposa: Daniel Guerrero desmiente deuda en pensión de alimentos - Chilevisión

Araceli Vitta, madre del hijo del músico chileno, confirmó una orden de detención contra su ex pareja por una deuda de $35 millones. El artista respondió a la denuncia en Primer Plano.

Daniel Guerrero respondió a la nueva denuncia de Araceli Vitta, su ex pareja y madre de su hijo, quien confirmó que el músico mantiene una orden de detención vigente por concepto de pensión de alimentos.

El tema fue expuesto este domingo en Primer Plano, donde Vitta aseguró que el ex vocalista de La Sociedad adeudaría alrededor de $35 millones.

Un equipo del programa de Chilevisión se trasladó hasta Chillán, donde el viernes pasado se presentó Guerrero en un casino, para obtener una declaración sobre esta nueva denuncia.

"No tengo idea de lo que estás hablando. No lo he visto, es súper incómoda esta situación", respondió el músico. Al ser consultado sobre la orden de detención en su contra, indicó: "Puede ser, no lo sé. No te voy a responder, me parece que es absurdo lo que estás haciendo. Si ella quiere hablar en televisión, está bien".

"Yo esto lo veo de la manera en que hay que responder, legalmente", sentenció el artista.

La defensa de la esposa de Daniel Guerrero

Javiera Alviña, esposa de Daniel Guerrero, utilizó las redes sociales del cantante para asegurar que él "siempre pagó la pensión de alimentos".

"En 2016, hay un quiebre en la relación de Daniel y Sebastián (su hijo). Él se enojó, salió de la casa y no volvió en un par de años. Y esto coincidió, no sé si tenga que ver, con el quiebre matrimonial de ella (Vitta) con su segundo marido", afirmó Javiera.

"Pasa esta situación y, si bien la pensión que se fijó en el divorcio junto con la mitad del departamento que Daniel le cedió a la señora Araceli para su hijo, siempre respondió con su pensión y no solo eso, la Isapre también la pagaba Daniel", agregó.

Ante esto, la actriz, que se encontraba en el estudio, afirmó: "No tengo qué opinar, porque Javiera no tiene nada que ver con este tema. Está tan fuera de lugar, porque yo tuve un hijo con Daniel, no con ella. Podría rebatir todo lo que dice ahí, porque así no pasaron las cosas. Podría demostrar que cada uno de los puntos no son ciertos".

