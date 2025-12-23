Tras una discusión: Joven de 17 años murió baleado en una feria navideña en Cerro Navia - Chilevisión

La víctima habría discutido con dos personas y una de ellas disparó en dos oportunidades, hiriendo al joven en la zona del tórax.

Durante la noche de este lunes, un joven de 17 años murió tras ser baleado al interior de una feria navideña ubicada en la comuna de Cerro Navia.

Los hechos ocurrieron a eso de las 21:00 horas en el sector de las calles Río Zambezi con Petauke, cuando la víctima habría mantenido una discusión con otras dos personas.

Los antecedentes de la balacera

En ese momento, según información preliminar, uno de ellos decidió disparar en dos oportunidades, provocándole a la víctima lesiones en la zona torácica.

El joven fue asistido por vecinos del sector, quienes lo trasladaron hasta el Hospital Félix Bulnes donde fue reanimado en dos oportunidades, pero murió debido a la gravedad de sus heridas.

Finalmente, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de quienes resulten responsables.