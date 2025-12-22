 Nuevo crimen conmociona San José de Maipo: Encuentran cadáver de hombre amarrado y baleado - Chilevisión
22/12/2025 10:20

Nuevo crimen conmociona San José de Maipo: Encuentran cadáver de hombre amarrado y baleado

Durante esta madrugada se encontró un cuerpo en el kilómetro 27,4 del Camino El Toyo, donde las policías realizan las primeras diligencias para intentar esclarecer los hechos. 

Un nuevo homicido genera impacto en la región Metropolitana, donde esta vez el crimen ocurrió en la comuna de San José de Maipo. 

Durante la madrugada de este lunes se encontró un cuerpo en el kilómetro 27,4 del Camino El Toyo, donde las policías realizan las primeras diligencias para intentar esclarecer los hechos. 

De acuerdo a información de las autoridades, ahí se encontró el cadáver de un hombre de alrededor de 30 años, que mantiene sus manos amarradas y en su cuerpo presenta al menos tres impactos balísticos.

Este brutal crimen se suma a otros dos ocurridos en las últimas horas en Santiago, donde antes había sido asesinado un hombre por arma blanca en Puente Alto y otro por arma de fuego en Renca. 

