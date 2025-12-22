Pagos sexuales a cambio de favores: Gendarmes en la mira en la Operación Apocalipsis - Chilevisión

En una nueva jornada de la masiva formalización de gendarmes relacionados a la Operación Apocalipsis, se conocieron nuevos antecedentes publicados por La Tercera, donde se da cuenta de una presunta explotación sexual vinculada al ingreso informal de visitas a los recintos penales. Escuchas que se obtuvieron en la investigación revelaron que los funcionarios les decían a las parejas de internos que, en caso de no tener dinero, podían pagar teniendo relaciones sexuales con ellos. Según la declaración de una mujer de iniciales A.P.G.W. el jefe de los manilleros le insinuó que “si no tiene dinero y teniendo relaciones sexuales con él o con uno de los funcionarios de Gendarmería, también pudiese ingresar como visita irregular o ingresar manillas”.