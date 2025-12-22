 Pagos sexuales a cambio de favores: Gendarmes en la mira en la Operación Apocalipsis - Chilevisión
Minuto a minuto
En qué consiste el corredor humanitario que propone Kast: Se reunió con el presidente de Ecuador Chilena fue detenida por el ICE en EEUU: Estuvo más de 9 meses en situación migratoria irregular Sismo remece a la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro Capturan a prófugo que atacó con bomba molotov a vehículo de Carabineros durante el estallido social Emergencia en Litueche: Obligan a evacuar por incendio forestal que amenaza viviendas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
22/12/2025 23:13

Operación Apocalipsis: Destapan presunta explotación sexual de gendarmes a parejas de reos

En una nueva jornada de la masiva formalización de gendarmes relacionados a la Operación Apocalipsis, se conocieron nuevos antecedentes publicados por La Tercera, donde se da cuenta de una presunta explotación sexual vinculada al ingreso informal de visitas a los recintos penales. Escuchas que se obtuvieron en la investigación revelaron que los funcionarios les decían a las parejas de internos que, en caso de no tener dinero, podían pagar teniendo relaciones sexuales con ellos. Según la declaración de una mujer de iniciales A.P.G.W. el jefe de los manilleros le insinuó que “si no tiene dinero y teniendo relaciones sexuales con él o con uno de los funcionarios de Gendarmería, también pudiese ingresar como visita irregular o ingresar manillas”.

Lo más visto

“Veo que mi sobrino cae”: Tío de joven de 17 años asesinado de un balazo en feria navideña dio crudo relato

Un tío del adolescente fallecido contó cómo ocurrieron los hechos al interior de la feria navideña luego de lo que habría sido un intento de robo en contra del menor de edad. También se conoció que el mismo lunes se había matriculado en la universidad.

23/12/2025

Alerta en La Florida: Dos muertos y un herido en nueva balacera en feria navideña

Según información preliminar, tres feriantes fueron atacados por un sujeto a bordo de una motocicleta que propinó cerca de 10 disparos.

23/12/2025

“Atracción incontrolable”: Chino Ríos presume su nuevo romance con influencer con intenso post

"En dos días se perdieron todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable", escribió el extenista en Instagram, donde presentó a su enamorada con un apasionado escrito.

23/12/2025

“Luchó, gritó y pidió ayuda”: El crudo relato de la mamá de niña mordida 130 veces por dos perros

El grave incidente ocurrió cuando Antonella, de 10 años, estaba al cuidado de un familiar directo. Si bien él dijo que todo ocurrió en 3 minutos, la menor habría estado luchando por su vida cerca de 30 minutos sin recibir auxilio.

23/12/2025
Publicidad