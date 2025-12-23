Fiscalización en Colina terminó con tres detenidos: Portaban un arma, droga y municiones - Chilevisión

El vehículo en el que se trasladaban los detenidos no contaba con encargo vigente por robo.

Durante la madrugada de este martes, Carabineros logró la detención de tres personas tras una fiscalización vehicular en la comuna de Colina por porte de arma, municiones y drogas.

Los hechos habrían ocurrido en un servicentro ubicado en la Ruta 5 Norte, donde se fiscalizó un vehículo que no tenía encargo vigente por robo.

Los antecedentes de la detención

Según información preliminar, en el automóvil había tres personas y de ellas bajaron dos para cumplir el procedimiento.

En ese contexto, se cursó una infracción por no contar con la licencia de conducir y luego, el conductor del vehículo se habría trasladado al asiento trasero, momento en que Carabineros se percata que había un arma de fuego en el vehículo que contaba con cuatro municiones en su interior.

Así se detuvo al conductor y al copiloto, pero también a una mujer que estaba inicialmente en el asiento trasero, dado que al registrar sus vestimentas se encontró una sustancia de características similares a la ketamina.

Finalmente, todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.