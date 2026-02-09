 “Otro nivel”: Naya Fácil lució lujosa adquisición y desató ola de reacciones en redes sociales - Chilevisión
09/02/2026 19:04

“Otro nivel”: Naya Fácil lució lujosa adquisición y desató ola de reacciones en redes sociales

A través de Instagram, la influencer publicó fotos de su nuevo vehículo cotizado en más de 100 millones de pesos chilenos.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Naya Fácil desató una ola de comentarios tras lucir su nueva adquisición en redes sociales.

Luego de rifar su lujosa suburban rosada, la influencer se compró un Tesla Cybertruck, camioneta pickup 100% eléctrica con diseño futurista y cuerpo de acero inoxidable.

"Trabajando con cojone’, aquí nada fue al azar", escribió Naya en Instagram, citando la canción de Bad Bunny, No me quiero casar.

"Yo no sabía qué auto podía superar la suburban (...) Cuando vi el Cyber, dije 'este es'. Miren qué belleza y eso que todavía no tiene color", señaló en una historia.

Tras mostrar esta nueva compra, los usuarios reaccionaron con diversos comentarios como "felicidades", "épico", "otro nivel", "avisen cuando sea la rifa" y "ya quiero verlo rosado", entre otros.

Cabe mencionar que los Tesla Cybertruck que aparecen en portales de autos usados en Chile están alrededor de $160 y $170 millones.

Revisa las imágenes acá:

