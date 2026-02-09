Corte rechaza apelación y mantiene a Ángela Vivanco en prisión preventiva - Chilevisión

La exministra de la Corte Suprema está siendo investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos, y tendrá que permanecer en un módulo de la cárcel de San Joaquín.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado por la defensa de Ángela Vivanco y tendrá que permanecer en prisión preventiva.

La medida cautelar fue dispuesta por el 7° Juzgado de Garantía, el pasado 30 de enero, tras la audiencia de formalización en el Caso Muñeca Bielorrusa.

La decisión se tomó de manera unánime en el tribunal, teniendo en consideración los delitos por los que está siendo investigada.

“Hay tres delitos de cohecho agravado. Es muy arduo que pueda reducirse de la pena de crimen”, detalló el juez Rodrigo Schnettler.

Con el rechazo del recuerso de su defensa, Ángela Vivanco tendrá que permanecer en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino en San Joaquín.

Cabe recordar que la exministra de la Corte Suprema está siendo investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos, relacionados al Caso Muñeca Bielorrusa