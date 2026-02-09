 Corte rechaza apelación y mantiene a Ángela Vivanco en prisión preventiva - Chilevisión
Minuto a minuto
Corte rechaza apelación y mantiene a Ángela Vivanco en prisión preventiva Gigantesco incendio afecta a planta procesadora de frutas en Las Cabras: Alertan por columna de humo Conscripto muere mientras cumplía servicio de guardia en Pozo Almonte Contraloría informa que Junji no ha podido recuperar más de 20 millones de licencias médicas rechazadas Cambian medidas cautelares para Luis Hermosilla y ordenan arresto domiciliario nocturno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/02/2026 18:33

Corte rechaza apelación y mantiene a Ángela Vivanco en prisión preventiva

La exministra de la Corte Suprema está siendo investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos, y tendrá que permanecer en un módulo de la cárcel de San Joaquín.

Publicado por CHV Noticias

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado por la defensa de Ángela Vivanco y tendrá que permanecer en prisión preventiva

La medida cautelar fue dispuesta por el 7° Juzgado de Garantía, el pasado 30 de enero, tras la audiencia de formalización en el Caso Muñeca Bielorrusa.

La decisión se tomó de manera unánime en el tribunal, teniendo en consideración los delitos por los que está siendo investigada.  

Hay tres delitos de cohecho agravado. Es muy arduo que pueda reducirse de la pena de crimen”, detalló el juez Rodrigo Schnettler.

Con el rechazo del recuerso de su defensa, Ángela Vivanco tendrá que permanecer en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino en San Joaquín.

Cabe recordar que la exministra de la Corte Suprema está siendo investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos, relacionados al Caso Muñeca Bielorrusa

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Años Cotizados: qué es, quiénes lo reciben y cómo consultar con tu RUT

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVA | Tras fuerte discusión: Francisco Kaminski fue captado besándose apasionadamente con una mujer

Los hechos habrían ocurrido en la terraza de un hotel, donde fueron grabados por las cámaras de Primer Plano.

09/02/2026

“Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena

Gendarmería indicó que el macabro hecho quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro, cuando funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda. 

09/02/2026

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Así fue la participación de Pedro Pascal en “la casita”

El cantante puertorriqueño presentó un show de medio tiempo lleno de referencias latinas, donde también invitó a artistas del mundo del espectáculo, entre ellos el actor chileno.

09/02/2026

Por homicidio calificado: Detienen y formalizan a un segundo implicado en el fatal atropello en Huechuraba

Aparte del conductor, quien está en prisión preventiva, se detuvo a un segundo sujeto, quien era su acompañante y también fue formalizado por homicidio calificado.

09/02/2026