Decretan prisión preventiva para Ángela Vivanco por caso Muñeca Bielorrusa - Chilevisión

30/01/2026 12:40

Decretan prisión preventiva para Ángela Vivanco por caso Muñeca Bielorrusa

Tras una semana de formalización, el tribunal otorogó a la ex magistrada de la Corte Suprema la medida cautelar más gravosa.

Publicado por CHV Noticias

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago estableció la medida cautelar de prisión preventiva para Ángela Vivanco, la más gravosa que contempla el Código Procesal Penal.

Esto en el marco de la audiencia de formalización que enfrentó esta mañana por los delitos de cohecho y lavado de activos, en la causa conocida como Muñeca Bielorrusa.

De esta forma, la abogada de la Universidad Católica y exjueza se convierte en la primera exministra de la Corte Suprema en ir a la cárcel, luego de ejercer el cargo entre 2018 y 2024.

Según estableció el tribunal, Vivanco cumplirá la medida en un nuevo módulo especial en el Centro Penitenciario de San Joaquín, donde los últimos días estuvo detenida "en tránsito".

Fiscalía investiga a Vivanco por eventuales delitos de cohecho y lavado de activos, en una causa ligada al litigio entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco.

La extensa indagación apunta a posibles pagos asociados a resoluciones favorables y a movimientos de dinero en favor de la exministra, acusación que su defensa ha negado de forma tajante. 

