Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega - Chilevisión

29/01/2026 15:40

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa de Julia Chuñil tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor. Una de las bodegas es el principal punto de interés, ya que ahora tiene cerámica, mientras que cuando se hizo la denuncia por presunta desgracia no la tenía. Además, diligencias encontraron anomalías las cuales están siendo investigadas. Tatiana Esquivel, fiscal regional de Los Ríos, señaló:  “De acuerdo a la teoría que se ha establecido en el proceso penal, Julia habría sido asesinada en este lugar, por lo tanto es el primer lugar de interés”.

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

