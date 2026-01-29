Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes - Chilevisión

Además del monto reajustado de las pensiones, puedes conocer si recibirás el Beneficio por Años Cotizados y, si eres mujer, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida.

A partir de este domingo 1 de febrero, la Pensión Garantizada Universal (PGU) experimentará un aumento del 3,45% para las personas beneficiarias que sean menores de 82 años.

Se trata de un ajuste anual del beneficio en función de la variación del IPC del año anterior. Según informó el INE, el IPC registró un aumento de 3,45% entre enero y diciembre de 2025, porcentaje utilizado para calcular los nuevos valores que regirán a partir de los próximos días.

El nuevo monto de la PGU en febrero de 2026

De esta forma, el nuevo valor de la PGU para personas beneficiarias menores de 82 años será de $231.732, a contar del 1 de febrero de 2026 (hasta enero de 2025 el monto es de $224.004).

Personas hasta 81 años: $231.732

Personas de 82 años y más: $250.275



En el caso de las personas beneficiarias de 82 años y más, cabe recordar que, en el marco de la Reforma Previsional, desde septiembre de 2025 el monto de la PGU aumentó a $250.000.

Para este grupo el reajuste de febrero se calculó considerando la variación del IPC del último trimestre de 2025 (octubre a diciembre), que fue de 0,11%, por ello, el monto del beneficio será de $250.275.

Los otros y nuevos beneficios que se pagan en enero

Durante enero también entran en vigencia dos beneficios importantes: el primero es el Beneficio por Años Cotizados, que se entregará de forma automática como un aporte mensual adicional en UF a las personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida.

Está dirigido a hombres y mujeres de 65 años o más, pensionados por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros, que cuenten con un mínimo de cotizaciones reconocidas por ley:

Mujeres: 120 meses de cotizaciones (10 años). Hombres: 240 meses de cotizaciones (20 años).



También, se otorgará la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, la que consiste en un aportecalculado en UF destinado a complementar la pensión de las mujeres pensionadas.

Este beneficio está dirigido a mujeres de 65 años o más, pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros, que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Para saber si te corresponde recibir alguno de estos beneficios, puedes consultar enla plataforma de ChileAtiende, ingresando tu RUT y fecha de nacimiento podrás obtener en segundos la información.