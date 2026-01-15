PGU aumenta en febrero 2026: Revisa el nuevo monto y a quiénes beneficia - Chilevisión

La Pensión Garantizada Universal aumentará para los jubilados que reciben el dinero debido a la variación del IPC. Revisa acá cuál es el monto final.

La Superintendencia de Pensiones (SP) informó que a partir del 1 de febrero, la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentará un 3,45% para las personas beneficiarias menores de 82 años.

Cada año, en dicha fecha, se efectúa un reajuste de los valores de la PGU según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el período entre enero y diciembre. En este caso, en el del 2025.

¿Cuánto subirá el monto?

Para menores de 82 años, la PGU incrementará de $224.004 a $231.732 por la variación dle IPC.

Ese valor se verá reflejado en los pagos de febrero que mantiene su fecha.

En tanto que para mayores de 82 años que ya cuentan con el aumento por la Reforma de Pensiones, la Superintendencia de Pensiones informó que tendrán un aumento del 0,11%, lo que se traduce en un total de $250.275 desde el 1 de febrero.

¿Cuándo aumenta para el resto de los beneficiarios?

Según el Instituto de Previsión Social, los jubilados restantes recibirán la PGU incrementada por la Reforma de Pensiones a contar de las siguientes fechas: