 PGU aumenta en febrero 2026: Revisa el nuevo monto y a quiénes beneficia - Chilevisión
Minuto a minuto
Amplían detención de los dos detenidos por crimen de parvularia en el Biobío ¿Qué pasará con FES y Sala Cuna? Gabriel Boric y José Antonio Kast concretan reunión clave en La Moneda Fiscalía revela pelea por robo que habría detonado el crimen de Julia Chuñil Decretan arresto domiciliario nocturno para exyerno de Julia Chuñil: Negaron la prisión preventiva “Sé que está muerta”: Testimonio de testigo reservado de caso Julia Chuñil destapó desconocido antecedente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/01/2026 11:01

PGU aumenta en febrero 2026: Revisa el nuevo monto y a quiénes beneficia

La Pensión Garantizada Universal aumentará para los jubilados que reciben el dinero debido a la variación del IPC. Revisa acá cuál es el monto final.

Publicado por CHV Noticias

La Superintendencia de Pensiones (SP) informó que a partir del 1 de febrero, la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentará un 3,45% para las personas beneficiarias menores de 82 años. 

Cada año, en dicha fecha, se efectúa un reajuste de los valores de la PGU según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el período entre enero y diciembre. En este caso, en el del 2025.

¿Cuánto subirá el monto?

Para menores de 82 años, la PGU incrementará de $224.004 a $231.732 por la variación dle IPC.

Ese valor se verá reflejado en los pagos de febrero que mantiene su fecha. 

En tanto que para mayores de 82 años que ya cuentan con el aumento por la Reforma de Pensiones, la Superintendencia de Pensiones informó que tendrán un aumento del 0,11%, lo que se traduce en un total de $250.275 desde el 1 de febrero.

¿Cuándo aumenta para el resto de los beneficiarios?

Según el Instituto de Previsión Social, los jubilados restantes recibirán la PGU incrementada por la Reforma de Pensiones a contar de las siguientes fechas:

  • En septiembre de 2026 si tienes 75 años o más. Si cumples la edad mínima entre ese mes y el próximo reajuste, tendrás derecho al aumento de $250 mil.
  • En septiembre de 2027, si tienes 65 años o más. Tu PGU aumentará a $250 mil.
Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta en febrero 2026: Revisa el nuevo monto y a quiénes beneficia

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026