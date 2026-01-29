 Bono al Trabajo de la Mujer se pagará este viernes: Consulta con tu rut si te corresponde el pago - Chilevisión
29/01/2026 12:34

Bono al Trabajo de la Mujer se pagará este viernes: Consulta con tu rut si te corresponde el pago

Se acerca la fecha de pago del bono que beneficia a mujeres y jefas de hogar. Conoce el monto a pagar, requisitos y cómo saber si lo recibes.

Publicado por Lisette Pérez

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un aporte monetario dirigido a mujeres y jefas de hogar que cumplan una serie de requisitos.

Puedes elegir recibir el pago de este beneficio de manera mensual o anual. Éste será depositado en tu cuenta automáticamente a partir de este viernes 30.

¿Cuáles son los requisitos del BTM?

Debes cumplir con los siguientes requisitos para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer:

  • Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.
  • Tener entre 25 y 59 años de edad.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
  • No registrar solicitudes pendientes como el Subsidio al Empleo Joven.

Si eres trabajadora independiente, deberás acreditar rentas para el año calendario en que solicitas el bono y deberás estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.

¿Cuánto es el monto a pagar?

El monto del Bono al Trabajo de la Mujer va a depender siempre de tu renta y de la modalidad que selecciones (pago anual o mensual).

  • Pago anual: En este caso, puedes recibir hasta $678.028 siempre que tu renta bruta anual sea menor a $7.948.180
  • Pago mensual: puedes recibir $44.157 todos los meses en caso de contar con una renta bruta mensual inferior a $662.348

Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Para saber si eres beneficiaria, debes ingresar a la página oficial del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) e ingresar tu RUT para conocer si te corresponde o no y las razones.

Además, puedes consultar con tu Clave Única los detalles del pago.

