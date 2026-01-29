Bono al Trabajo de la Mujer se pagará este viernes: Consulta con tu rut si te corresponde el pago - Chilevisión

Se acerca la fecha de pago del bono que beneficia a mujeres y jefas de hogar. Conoce el monto a pagar, requisitos y cómo saber si lo recibes.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un aporte monetario dirigido a mujeres y jefas de hogar que cumplan una serie de requisitos.

Puedes elegir recibir el pago de este beneficio de manera mensual o anual. Éste será depositado en tu cuenta automáticamente a partir de este viernes 30.

¿Cuáles son los requisitos del BTM?

Debes cumplir con los siguientes requisitos para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer:

Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.

Tener entre 25 y 59 años de edad.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

No registrar solicitudes pendientes como el Subsidio al Empleo Joven.

Si eres trabajadora independiente, deberás acreditar rentas para el año calendario en que solicitas el bono y deberás estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.

¿Cuánto es el monto a pagar?

El monto del Bono al Trabajo de la Mujer va a depender siempre de tu renta y de la modalidad que selecciones (pago anual o mensual).

Pago anual: En este caso, puedes recibir hasta $678.028 siempre que tu renta bruta anual sea menor a $7.948.180

Pago mensual: puedes recibir $44.157 todos los meses en caso de contar con una renta bruta mensual inferior a $662.348

Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Para saber si eres beneficiaria, debes ingresar a la página oficial del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) e ingresar tu RUT para conocer si te corresponde o no y las razones.

Además, puedes consultar con tu Clave Única los detalles del pago.