Bono al Trabajo de la Mujer se pagará este viernes: Consulta con tu rut si te corresponde el pago - Chilevisión

Se acerca la fecha de pago del bono que beneficia a mujeres y jefas de hogar. Conoce el monto a pagar, requisitos y cómo saber si lo recibes.
El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un aporte monetario dirigido a mujeres y jefas de hogar que cumplan una serie de requisitos.
Puedes elegir recibir el pago de este beneficio de manera mensual o anual. Éste será depositado en tu cuenta automáticamente a partir de este viernes 30.
Debes cumplir con los siguientes requisitos para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer:
Si eres trabajadora independiente, deberás acreditar rentas para el año calendario en que solicitas el bono y deberás estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.
El monto del Bono al Trabajo de la Mujer va a depender siempre de tu renta y de la modalidad que selecciones (pago anual o mensual).
Para saber si eres beneficiaria, debes ingresar a la página oficial del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) e ingresar tu RUT para conocer si te corresponde o no y las razones.
Además, puedes consultar con tu Clave Única los detalles del pago.