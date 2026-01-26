 Directo al bolsillo y pago esta semana: Revisa acá cómo recibir el Bono al Trabajo de la Mujer - Chilevisión
26/01/2026 19:26

Directo al bolsillo y pago esta semana: Revisa acá cómo recibir el Bono al Trabajo de la Mujer

Esta semana comenzará el pago de un importante beneficio. Consulta acá si cumples los requisitos, monto y fecha de pago.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes 30 de enero comenzará el pago del Bono al Trabajo de la Mujer, un aporte económico dirigido a mujeres de entre 25 y 60 años que cumplan una serie de requisitos.

A comienzos de este año, ChileAtiende incluyó este beneficio dentro de un extenso listado al que acceder en 2026, siendo esta ayuda una de las más importantes.

Si te interesa acceder a este bono, conocido como BTM, debes saber que no es necesario postular y cuenta con calendario de pagos establecido. Revisa acá quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cuándo recibirías el dinero.

Requisitos Bono al Trabajo de la Mujer 2026

Para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer, debes cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.
  • Tener entre 25 y 59 años (con 11 meses) de edad.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según cifras del Registro Social de Hogares (RSH).

Junto con lo anterior, para ser receptora del pago debes cumplir con alguno de estos dos criterios:

  • Si quieres recibir el pago anual, percibe una renta bruta anual inferior a $7.948.180.
  • En cambio, si optas por el pago mensual, debes tener una renta bruta mensual inferior a $662.348.

Adicionalmente a todo lo anterior, si eres trabajadora independiente, deberás acreditar rentas para el año calendario en que solicitas el bono y deberás estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.

Monto Bono al Trabajo de la Mujer 2026

Si cumples con los requisitos, ahora corresponde que conozcas el monto. Debes saber que este siempre dependerá de tu renta y de la modalidad que selecciones. 

En ese sentido, si se dan ciertas condiciones, podrías optar por hasta $44 mil pesos mensuales directo a tu bolsillo. A continuación, revisa una tabla con el detalle:

¿Cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer en enero 2026?

En lo que respecta a las fechas de pago, si seleccionaste la modalidad mensual, recibirás el pago el último día hábil de cada mes.

En el caso de enero 2026, eso corresponde a este viernes 30.

¿Me corresponde el Bono al Trabajo de la Mujer? Consulta ACÁ

A continuación puedes consultar si recibirás el Bono al Trabajo de la Mujer gracias a una plataforma dispuesta por el Sence. Para acceder, haz clic acá o pincha en la imagen de abajo:

