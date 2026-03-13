Le iban a robar: Influencer recibió un disparo en la pierna tras intentar vender celulares en Argentina - Chilevisión

La situación quedó registrada en video y muestra cómo se acerca una tercera persona a la escena, quien efectuó el disparo a distancia.

El influencer Gabriel García, de 32 años, frustró un asalto en su contra y luego le dispararon en una pierna tras intentar vender un teléfono en la zona de Barracas, Argentina.

La situación quedó registrada en video, dado que portaba lentes inteligentes que documentaron todo lo sucedido, incluyendo el rostro de la persona que era el supuesto comprador.

Influencer fue baleado tras venta de celular

El influencer llegó en una motocicleta y el video muestra cómo saluda al presunto comprador y luego le entrega uno de los teléfonos para que revise que esté en buen estado.

Todo iba bien, incluso mantienen una conversación breve pero cordial, hasta que Gabriel se percató de la presencia de una tercera persona en la escena, por lo que aceleró la moto y escapó.

Sin embargo, a mitad de cuadra suena un disparo y luego los gritos de García, que pide auxilio constantemente a cuatro personas distintas mientras manejaba, sin que fuese asistido.

La bala impactó en su pierna derecha y momentos después un grupo de vecinos se acercó a él para brindarle ayuda y así poder llamar a los servicios de emergencia.

Según indicó el medio argentino Todo Noticias, el caso se investiga como un robo a mano armada con lesiones, pero hasta el momento no hay detenidos.

Finalmente, Gabriel García fue atendido en el Hospital Penna, donde se descartó que su vida corriera peligro debido al disparo y actualmente se encuentra en buen estado de salud.

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