¿Quién fue Claudio Spiniak? El empresario detrás de la red explotación sexual infantil que remeció a Chile - Chilevisión

Claudio Spiniak fue un empresario que mantenía negocios en gimnasios y actividades comerciales. No obstante, su nombre se hizo conocido en todo el país cuando estalló el caso en 2002 y un año después fue detenido.

Claudio Spiniak Vilensky falleció este viernes 13 de marzo a la edad de 77 años. La noticia del deceso fue confirmada por su familia, quienes no entregaron mayores detalles respecto de la causa de muerte.

El hombre fue detenido e imputado en 2003 por abuso sexual contra menores, promoción de la explotación sexual infantil y producción de material pornográfico.

La sentencia llegó tres años después. Sin embargo, en 2008 la condena fue ratificada por la Corte Suprema, que además elevó la sentencia a 12 años de presidio. Finalmente, Spiniak se vio favorecido por una rebaja de la condena, donde en total estuvo 10 años en la cárcel y recuperó su libertad el 16 de diciembre de 2013.

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¿Quién era Claudio Spiniak?

Claudio Spiniak fue un empresario que mantenía negocios en gimnasios y actividades comerciales. No obstante, su nombre se hizo conocido en todo el país cuando estalló el caso en 2002 y un año después fue detenido por abusos sexuales contra menores y explotación sexual infantil.

La investigación determinó la existencia de una red de pedofilia que durante años habría captado a adolescentes, la mayoría provenientes de contextos vulnerables y quienes participaban de encuentros sexuales organizados por Spiniak.

En plena investigación, el caso tuvo una arista política cuando la testigo Gema Bueno afirmó que parlamentarios participaban en las fiestas organizadas por Spiniak. Estas declaraciones involucraron a importantes políticos y senadores de la época, como lo eran Jovino Novoa (UDI) y Nelson Ávila (PPD).

Finalmente, estas declaraciones fueron desacreditadas cuando la misma Bueno se retractó tras reconocer que había mentido, lo que la llevó a pasar tiempo en la cárcel tras ser procesada por falso testimonio contra cinco personas.

La causa pasó por distintos magistrados, como Daniel Calvo, Sergio Muñoz y Manuel Valderrama, quienes llevaron adelante distintas etapas de la investigación y el juicio hasta la condena de 12 años de cárcel en 2008.