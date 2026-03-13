Lollapalooza 2026 Chile line up hoy viernes: Revisa horarios y artistas del 13 de marzo - Chilevisión

El festival Lollapalooza Chile 2026 ya comenzó en el Parque O’Higgins de Santiago. Revisa el line up completo de este viernes 13 de marzo, con artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, Kygo, Tom Morello e Interpol.
La primera jornada de Lollapalooza Chile 2026 se realiza este viernes 13 de marzo en el Parque O’Higgins, con apertura de puertas desde las 13:00 horas.
Durante el día se presentarán artistas internacionales y nacionales distribuidos en los distintos escenarios del festival.
Entre los shows más esperados de la jornada destacan Sabrina Carpenter, Deftones, Kygo, Tom Morello, Interpol y Men I Trust.
A continuación revisa los horarios del line up de Lollapalooza Chile 2026 para este viernes.
The Warning — 14:30 a 15:15
Gepe — 16:00 a 17:00
Ruel — 18:00 a 19:00
Doechii — 20:00 a 21:00
Sabrina Carpenter — 22:15 a 23:35
Dracma — 13:45 a 14:30
Bad Nerves — 15:15 a 16:00
Airbag — 17:00 a 18:00
Interpol — 19:00 a 20:00
Deftones — 21:00 a 22:15
Young Cister — 23:35 a 00:50
Cleaver — 14:15 a 15:00
LANY — 16:00 a 17:00
Viagra Boys — 18:00 a 19:00
Men I Trust — 20:00 a 21:00
Tom Morello — 22:30 a 23:30
Benja Valencia — 14:00 a 14:45
Bryartz — 15:00 a 15:45
Saske — 16:00 a 16:45
3BallMTY — 17:00 a 17:45
Six Sex — 18:00 a 18:45
HorsegiirL — 19:00 a 20:00
BUNT. — 20:15 a 21:15
Ben Böhmer — 21:30 a 22:45
Kygo — 23:15 a 00:30
Consequence of Energy — 16:15 a 17:00
Drink the Sea — 18:00 a 18:45
Amigo de Artistas — 19:30 a 20:15
The La Planta — 21:00 a 21:45
Gondwana — 22:45 a 23:45
Los Machinga — 15:30 a 16:00
Despertando las Neuronas — 16:45 a 17:30
31 Minutos — 18:30 a 19:50