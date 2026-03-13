Lollapalooza 2026 Chile line up hoy viernes: Revisa horarios y artistas del 13 de marzo - Chilevisión

El festival Lollapalooza Chile 2026 ya comenzó en el Parque O’Higgins de Santiago. Revisa el line up completo de este viernes 13 de marzo, con artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, Kygo, Tom Morello e Interpol.

La primera jornada de Lollapalooza Chile 2026 se realiza este viernes 13 de marzo en el Parque O’Higgins, con apertura de puertas desde las 13:00 horas.

Durante el día se presentarán artistas internacionales y nacionales distribuidos en los distintos escenarios del festival.

Entre los shows más esperados de la jornada destacan Sabrina Carpenter, Deftones, Kygo, Tom Morello, Interpol y Men I Trust.

Horarios Lollapalooza Chile 2026 hoy viernes

A continuación revisa los horarios del line up de Lollapalooza Chile 2026 para este viernes.

Cenco Malls Stage

The Warning — 14:30 a 15:15

Gepe — 16:00 a 17:00

Ruel — 18:00 a 19:00

Doechii — 20:00 a 21:00

Sabrina Carpenter — 22:15 a 23:35





Banco de Chile Stage

Dracma — 13:45 a 14:30

Bad Nerves — 15:15 a 16:00

Airbag — 17:00 a 18:00

Interpol — 19:00 a 20:00

Deftones — 21:00 a 22:15

Young Cister — 23:35 a 00:50

Alternative Stage

Cleaver — 14:15 a 15:00

LANY — 16:00 a 17:00

Viagra Boys — 18:00 a 19:00

Men I Trust — 20:00 a 21:00

Tom Morello — 22:30 a 23:30

Perry’s Stage by Cenco Malls

Benja Valencia — 14:00 a 14:45

Bryartz — 15:00 a 15:45

Saske — 16:00 a 16:45

3BallMTY — 17:00 a 17:45

Six Sex — 18:00 a 18:45

HorsegiirL — 19:00 a 20:00

BUNT. — 20:15 a 21:15

Ben Böhmer — 21:30 a 22:45

Kygo — 23:15 a 00:30

Lotus Stage

Consequence of Energy — 16:15 a 17:00

Drink the Sea — 18:00 a 18:45

Amigo de Artistas — 19:30 a 20:15

The La Planta — 21:00 a 21:45

Gondwana — 22:45 a 23:45

Kidzapalooza Stage