 Lollapalooza 2026 Chile line up hoy viernes: Revisa horarios y artistas del 13 de marzo - Chilevisión
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13/03/2026 17:16

Lollapalooza 2026 Chile line up hoy viernes: Revisa horarios y artistas del 13 de marzo

El festival Lollapalooza Chile 2026 ya comenzó en el Parque O’Higgins de Santiago. Revisa el line up completo de este viernes 13 de marzo, con artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, Kygo, Tom Morello e Interpol.

Publicado por CHV Noticias
Martín Oyarce

La primera jornada de Lollapalooza Chile 2026 se realiza este viernes 13 de marzo en el Parque O’Higgins, con apertura de puertas desde las 13:00 horas.

Durante el día se presentarán artistas internacionales y nacionales distribuidos en los distintos escenarios del festival.

Entre los shows más esperados de la jornada destacan Sabrina Carpenter, Deftones, Kygo, Tom Morello, Interpol y Men I Trust.

Horarios Lollapalooza Chile 2026 hoy viernes

A continuación revisa los horarios del line up de Lollapalooza Chile 2026 para este viernes.

Cenco Malls Stage

  • The Warning — 14:30 a 15:15

  • Gepe — 16:00 a 17:00

  • Ruel — 18:00 a 19:00

  • Doechii — 20:00 a 21:00

  • Sabrina Carpenter — 22:15 a 23:35

Banco de Chile Stage

  • Dracma — 13:45 a 14:30

  • Bad Nerves — 15:15 a 16:00

  • Airbag — 17:00 a 18:00

  • Interpol — 19:00 a 20:00

  • Deftones — 21:00 a 22:15

  • Young Cister — 23:35 a 00:50

Alternative Stage

  • Cleaver — 14:15 a 15:00

  • LANY — 16:00 a 17:00

  • Viagra Boys — 18:00 a 19:00

  • Men I Trust — 20:00 a 21:00

  • Tom Morello — 22:30 a 23:30

Perry’s Stage by Cenco Malls

  • Benja Valencia — 14:00 a 14:45

  • Bryartz — 15:00 a 15:45

  • Saske — 16:00 a 16:45

  • 3BallMTY — 17:00 a 17:45

  • Six Sex — 18:00 a 18:45

  • HorsegiirL — 19:00 a 20:00

  • BUNT. — 20:15 a 21:15

  • Ben Böhmer — 21:30 a 22:45

  • Kygo — 23:15 a 00:30

Lotus Stage

  • Consequence of Energy — 16:15 a 17:00

  • Drink the Sea — 18:00 a 18:45

  • Amigo de Artistas — 19:30 a 20:15

  • The La Planta — 21:00 a 21:45

  • Gondwana — 22:45 a 23:45

Kidzapalooza Stage

  • Los Machinga — 15:30 a 16:00

  • Despertando las Neuronas — 16:45 a 17:30

  • 31 Minutos — 18:30 a 19:50

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