“Muy fuerte, muy fuerte”: Registros captan momento en que temblor sacudió zona norte - Chilevisión

Un sismo de 6.5 sacudió a varias regiones en el norte del país. Revisa los registros que dejó el movimiento telúrico.

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 se registró la mañana de este viernes en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico Nacional.

El epicentro fue a 41,12 kilómetros del sur oeste de Huasco en la región de Atacama, y tuvo una profundidad de 26.62.

Tras el movimiento, se han registrado cinco réplicas en el sector.

El SHOA indicó que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Usuarios de internet compartieron registros del temblor que sacudió a la zona norte:

PRELIMINAR Hora Local: 2026/03/13 10:39:22, mag: 6.3, Lat: -28.77, Lon: -71.46, Prof: 26.62, Loc: 41.12 km al SO de Huasco pic.twitter.com/THyP7zI7fp — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) March 13, 2026

Temblor #Laserena Coquimbo 6.5 #Temblor pic.twitter.com/HUDogvQs4s — Hgla71 (@hleyton71) March 13, 2026

Lider Milagro hace poco, por suerte no hubo sangre en los vinos y licores y ninguna botella se cayó #Temblor #LaSerena pic.twitter.com/vsDZgFYcNn — Ismael Tapia (@misma19) March 13, 2026

#Sismo: Captados en cámara varios deslizamientos por toda la cordillera. Así quedo el panorama después del #Temblor en el cerro Famatina, Argentina. 😨😱#terremoto pic.twitter.com/A44GoGBBYi — Álvaro #ilustrador • 𝕏  (@ilustrador) March 13, 2026

Hasta en Viña se sintió el #temblor 6.5 en Atacama #Huasco #Atacama pic.twitter.com/WDwYKdIpzU — Telebot (@sebalitio) March 13, 2026