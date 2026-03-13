 “Muy fuerte, muy fuerte”: Registros captan momento en que temblor sacudió zona norte - Chilevisión
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13/03/2026 11:13

“Muy fuerte, muy fuerte”: Registros captan momento en que temblor sacudió zona norte

Un sismo de 6.5 sacudió a varias regiones en el norte del país. Revisa los registros que dejó el movimiento telúrico.

Publicado por Lisette Pérez

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 se registró la mañana de este viernes en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico Nacional.

El epicentro fue a 41,12 kilómetros del sur oeste de Huasco en la región de Atacama, y tuvo una profundidad de 26.62.

Tras el movimiento, se han registrado cinco réplicas en el sector.

El SHOA indicó que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Usuarios de internet compartieron registros del temblor que sacudió a la zona norte:

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