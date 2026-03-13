Fuerte sismo sacudió el norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 6.3 y tuvo su epicentro en Huasco.
La mañana de este jueves, se registró un fuerte sismo en el norte del país.
Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se registró a las 10:39 horas y tuvo una magnitud de 6.3.
Asimismo, se indicó que su epicentro se ubicó a 41,12 kilómetros del sur oeste de Huasco a una profundidad de 26.62.
El SHOA indicó que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región de Atacama
Copiapó: V
Tierra Amarilla: V
Alto del Carmen: V
Freirina: V
Huasco: V
Vallenar: V
Diego de Almagro: III
Caldera: III
Región de Coquimbo
La Serena: VI
Coquimbo: VI
La Higuera: VI
Paiguano: VI
Vicuña: V
Monte Patria: V
Río Hurtado: V
Salamanca: IV
Ovalle: IV
Andacollo: IV
Punitaqui: III
Región de Valparaíso
Valparaíso: III