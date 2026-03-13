Fuerte sismo sacudió el norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

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13/03/2026 10:41

Fuerte sismo sacudió el norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 6.3 y tuvo su epicentro en Huasco. 

La mañana de este jueves, se registró un fuerte sismo en el norte del país.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se registró a las 10:39 horas y tuvo una magnitud de 6.3.

Asimismo, se indicó que su epicentro se ubicó a 41,12 kilómetros del sur oeste de Huasco a una profundidad de 26.62.

El SHOA indicó que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. 

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región de Atacama

  • Copiapó: V

  • Tierra Amarilla: V

  • Alto del Carmen: V

  • Freirina: V

  • Huasco: V

  • Vallenar: V

  • Diego de Almagro: III

  • Caldera: III

Región de Coquimbo

  • La Serena: VI

  • Coquimbo: VI

  • La Higuera: VI

  • Paiguano: VI

  • Vicuña: V

  • Monte Patria: V

  • Río Hurtado: V

  • Salamanca: IV

  • Ovalle: IV

  • Andacollo: IV

  • Punitaqui: III

Región de Valparaíso

  • Valparaíso: III

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