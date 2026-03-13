Fuerte sismo sacudió el norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 6.3 y tuvo su epicentro en Huasco.

La mañana de este jueves, se registró un fuerte sismo en el norte del país.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se registró a las 10:39 horas y tuvo una magnitud de 6.3.

Asimismo, se indicó que su epicentro se ubicó a 41,12 kilómetros del sur oeste de Huasco a una profundidad de 26.62.

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El SHOA indicó que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región de Atacama

Copiapó: V

Tierra Amarilla: V

Alto del Carmen: V

Freirina: V

Huasco: V

Vallenar: V

Diego de Almagro: III

Caldera: III

Región de Coquimbo

La Serena: VI

Coquimbo: VI

La Higuera: VI

Paiguano: VI

Vicuña: V

Monte Patria: V

Río Hurtado: V

Salamanca: IV

Ovalle: IV

Andacollo: IV

Punitaqui: III

Región de Valparaíso