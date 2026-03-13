Nuevo detenido por crimen de Ronald Ojeda: Rafael “El Turko” fue capturado en EEUU - Chilevisión

Rafael Gamez también es sindicado como el líder de "Los Piratas", una de las principales células del Tren de Aragua en Chile.

Este viernes se efectuó la detención de Rafael Enrique Gamez Salas en Estados Unidos, acusado de ser uno de los autores del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda en febrero de 2024.

Gamez Salaz es un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular en Estados Unidos, tiene 40 años y además es sindicado como líder de "Los Piratas", una de las principales células del Tren de Aragua en Chile.

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Lo que se sabe de la detención de Rafael Gamez

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la detención se llevó a cabo el miércoles pasado y se le acusa de "múltiples extorsiones y secuestros en nombre del Tren de Aragua".

"Este arresto acerca a Gámez Salas, quien también tiene antecedentes penales en Estados Unidos por tráfico de personas y reingreso ilegal tras ser deportado, a enfrentar la justicia en Chile después de intentar ilegalmente refugiarse en Estados Unidos", detallaron.

Con esto comenzará su proceso de extradición: "La detención se materializó una vez que el imputado cumplió condena por un delito migratorio en EEUU. Ahora pasa a manos de la justicia criminal de dicho país, a la espera de su extradición a Chile en virtud de los plazos establecidos", detallaron desde Fiscalía.

A Gamez Salas también se le conoce como “Adrian Rafael Gamez Finol” y “ El Turko” y sería quien vigilaba las actividades delictivas de "Los Piratas".

Finalmente, además de los delitos anteriormente mencionados, en Chile se le acusa de "instruir a sus subordinados para obtener los recursos necesarios para ejecutar los delitos y asegurar que los recursos financieros generados para Los Piratas fueran transferidos al extranjero".