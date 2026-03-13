Investigan posible autoataque de Rodrigo Rojas Vade tras hallazgos clave en la indagatoria - Chilevisión

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13/03/2026 16:05

Investigan posible autoataque de Rodrigo Rojas Vade tras hallazgos clave en la indagatoria

Se informó que la PDI llegó hasta el domicilio del exconvencional y encontró elementos que podrían dar un vuelco en la investigación de presunto secuestro.

Durante esta jornada se conocieron nuevos antecedentes sobre el hallazgo golpeado y maniatado de Rodrigo Rojas Vade. quien fue encontrado inconsciente en la Ruta 78. 

De acuerdo a información publicada por La Tercera, se indicó que la Policía de Investigaciones realizó diligencias en la casa del ex convencional, donde se encontraron amarras que serían del mismo tipo con las que estaba maniatado cuando fue encontrado.

Por este motivo, se están realizando diligencias para confirmar o descartar que mantenan el mismo número de serie. Además, se habría descartado que el cuerpo haya estado rociado con bencina y líquido acelerante, ya que se habría tratado de diluyente, el que habría mantenido en su hogar debido a que se encontraba pintando su hogar. 

También se descartaría la teoría de un robo, ya que en el auto estaban las llaves de este y el celular de Rojas Vade, el cual está siendo periciado.

Por estos datos, ahora las policías barajan la posibilidad de un autoataque, donde además se investiga que su estado grave sería por una sobredosis de droga y no por golpes de terceros.

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