Más del 60% de los chilenos duerme mal: Las señales que podrían indicar un trastorno del sueño - Chilevisión

Cansancio constante, somnolencia durante el día o despertarse varias veces en la noche son síntomas que muchas personas consideran normales.

El regreso a la rutina laboral y académica en marzo suele traer consigo jornadas más exigentes, cambios de hábitos y mayor estrés. En ese contexto, el descanso nocturno se convierte en una de las primeras cosas que se ve afectada.

Según especialistas, más del 60% de las personas en Chile presenta algún tipo de condición relacionada con el mal dormir, siendo el insomnio y la apnea del sueño los trastornos más frecuentes.

Pese a su impacto, muchas personas no consultan ni buscan diagnóstico. El motivo, explican expertos, es que síntomas como el cansancio permanente o la dificultad para dormir suelen normalizarse.

“El principal problema hoy no es solo el acceso, sino también la falta de información. Muchas personas no saben cuándo un mal dormir deja de ser un hábito y se transforma en un problema de salud”, señala José Marmolejo, especialista de Health Intelligence Solutions (HIS).

Síntomas que no deberían ignorarse

Dormir mal una noche puede ser algo puntual. Sin embargo, cuando las dificultades para descansar se repiten con frecuencia, podrían estar relacionadas con un trastorno del sueño.

Algunas señales que recomiendan observar son:

Sensación de cansancio o fatiga durante la mayor parte del día.

Somnolencia en horarios laborales o de estudio.

Despertares frecuentes durante la noche.

Dificultad para quedarse dormido.

Sensación de no haber descansado al despertar.

Cuando estos síntomas se vuelven persistentes, los especialistas aconsejan consultar con profesionales para evaluar posibles trastornos y acceder a un diagnóstico adecuado.

Recomendaciones para mejorar el descanso

Aunque cada caso es distinto, existen algunos hábitos que pueden ayudar a favorecer un mejor descanso nocturno.

Entre las recomendaciones más habituales están:

Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse.

Evitar el consumo de café, bebidas cola, té, chocolate o nicotina antes de dormir.

Reducir el uso de pantallas y evitar ver televisión justo antes de acostarse.

Generar un ambiente tranquilo antes de dormir, bajando luces y estímulos.

Si pasan más de 20 minutos sin lograr dormir, levantarse y volver a la cama cuando aparezca nuevamente el sueño.

Evitar comidas abundantes o ejercicio intenso cerca de la hora de dormir.

Mantener el dormitorio oscuro, silencioso y con una temperatura agradable.

Favorecer actividades relajantes durante la tarde.

Los especialistas recalcan que, cuando las dificultades para dormir se vuelven persistentes, lo más importante es buscar orientación médica, ya que identificar la causa del problema permite iniciar tratamientos adecuados y mejorar la calidad de vida.