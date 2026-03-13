Muere Claudio Spiniak, condenado por delitos sexuales contra menores en caso que sacudió la política chilena - Chilevisión

La noticia fue confirmada por la familia, quienes no entregaron las razones del deceso.

Este viernes se confirmó la muerte de Claudio Spiniak Vilensky a los 77 años, quien fue detenido en 2003 por delitos sexuales, en una investigación que logró desbaratar una red de pedofilia en Chile.

La noticia del deceso fue confirmada por su familia, quienes no entregaron mayores detalles respecto de la causa de muerte.

Muere Claudio Spiniak a los 77 años

Claudio Spiniak era empresario y fue detenido en septiembre de 2003 mientras la justicia llevaba una investigación para desbaratar una red de pedofilia en nuestro país.

La sentencia llegó tres años después por delitos de abuso sexual y "promoción de la prostitución". En 2008 la condena fue ratificada por la Corte Suprema, que elevó la sentencia a 12 años de presidio por abuso sexual de menores, facilitación a la explotación sexual infantil y producción de material audiovosual de explotación sexual infantil.

Spiniak solo cumplió 10 años de condena. Estaba recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad y fue puesto en libertad por buena conducta en 2013.

Desde entonces no se supo más de él. En 2023, La Tercera emitió un reportaje donde aseguraban que Spiniak había dejado su departamento en Las Condes y estaba viviendo en una parcela a 200 kilómetros de Santiago, de la que no salía.

En dicha instancia, también revelaron que el empresario tenía múltiples problemas de salud, entre ellos un cáncer.