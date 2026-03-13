Informan cierre de estaciones de Línea 1 del Metro de Santiago - Chilevisión

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13/03/2026 16:35

Informan cierre de estaciones de Línea 1 del Metro de Santiago

La empresa indicó que esta situación se debió por una persona en la vía de Línea 1.

Este viernes por la tarde, Metro de Santiago informó sobre el cierre de algunas estaciones de la red. Esto ocurrió por persona en la vía.

La entidad comunicó que el servicio de Línea 1 estuvo disponible solo de San Pablo a Manquehue entre las 15:30 horas y 16:34, cuando se restableció el servicio. La suspensión afectó a las estaciones Los Dominicos y Hernando de Magallanes. 

Por este motivo, Red de Movilidad activó buses de apoyo paralelos a Línea 1 en bucle entre Los Dominicos y Manquehue, donde se reforzaron los siguiente recorridos recorridos: 401-407-421-C02.

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