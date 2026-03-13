¿Eres madre? Estos son los bonos y beneficios a los que puedes acceder y cómo solicitarlos - Chilevisión

Existen cuatro opciones diferentes a la que madres que necesiten apoyo económico pueden acceder, en ocasiones, sin necesidad de postular. Revisa aquí los montos y requisitos.

El estado cuenta con una serie de beneficios monetarios destinados a ayudar a mujer que son madres y que cumplan con ciertos requisitos económicos y sociales.

Las opciones que tienen para solicitar son: Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), Bono al Trabajo de la Mujer, Bono por hijo y Bono de Protección o Bono dueña de casa.

Aporte Familiar Permanente

El Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo es un beneficio monetario de $66.834, dirigido a familias con menos recursos. Se transfiere de manera automática a una CuentaRUT del Banco Estado o a una Caja de Compensación.

Para recibirlo hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Haber cobrado el Subsidio Familiar (SUF) al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, recibes un aporte por cada causante del subsidio.

Si al 31 de diciembre del año anterior tu familia era beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (beneficiario/a del Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario. En este caso, recibes un aporte por familia.

Si al 31 de diciembre del año anterior recibías la Asignación Familiar o Maternal (AFAM). En este caso, recibes un aporte por cada carga familiar.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer es una ayuda económica que busca ser un aporte mensual ( $44.157) o anual ($678.028) a las mujeres trabajadoras que se encuentren en los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH) y que cumplan con lo siguiente:

Tener entre 25 y 59 años de edad.

Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

No registrar solicitudes pendientes como el Subsidio al Empleo Joven.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es una bonificación dirigida a mujeres jubiladas por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado. Se entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) a quienes cumplan alguno de estos tres requisitos:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009 .

Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Pensión Garantizada Universal No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a partir del 1 de julio de 2009 .

El monto se suma la pensión, dependiendo de la fecha de nacimiento del hijo de la beneficiaria. Por ejemplo:

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil).

($165 mil). Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Bono Dueña de Casa

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es uno de los beneficio que se entrega a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

No requiere de postulación y se entrega de forma automática a las mujeres que:

Hayan aceptado la invitación a participar en uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Estos son Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, y la forma es mediante la firma de una carta de compromiso y del plan de intervención. Una vez completadas, eres beneficiario/a de forma inmediata.

Este bono se entrega mensualmente por un plazo de 24 meses, diferenciado en el tiempo, dependiendo del período de ejecución del apoyo psicosocial (APS), de acuerdo con los siguientes tramos (valores para el año 2026):