Al menos 15 en una hora: Alerta por seguidilla de temblores tras fuerte sismo en el norte - Chilevisión

El Centro Sismológico Nacional dio cuenta que, luego del movimiento telúrico registrado a la 10:39, se han percibido una serie de actividades sísmicas en la zona.

Este viernes se registró un fuerte sismoen el norte del país, específicamente en la región de Atacama.

Según la información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento se registró a las 10:39 horas y tuvo una magnitud de 6.5.

En cuanto al epicentro, este se ubicó a 41,12 kilómetros del sur oeste de Huasco a una profundidad de 26.62 kilómetros.

Hora Local: 2026/03/13 10:39:22, mag: 6.5, Lat: -28.78, Lon: -71.4, Prof: 28.0, Loc : 39.1 km al SO de Huasco — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 13, 2026

Seguidilla de temblores en el norte de Chile

Tras el fuerte sismo, la región de Atacama continuaron percibiendo una serie de temblores de diferente magnitud en pocos minutos, con magnitudes desde los 2.8 hasta los 4.0.

Según dio cuenta el Centro Sismológico Nacional, luego del movimiento telúrico registrado a la 10:39, se han percibido al menos 15 temblores en el norte del país.

La mayoría de los epicentros han tenido lugar en la localidad de Huasco con seguidillas de temblores que alcanzaron magnitud de hasta 4.0.

También se reportaron sismo en Ollagüe (región de Antofagasta) y Camiña (región de Tarapacá).

Hasta el momento El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, pero todavía no se han reportado incidentes.