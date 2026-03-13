"La Moneda no es fundo": Diputado Manouchehri anuncia oficio por almuerzos servidos por Adriasola - Chilevisión

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13/03/2026 10:40

"La Moneda no es fundo": Diputado Manouchehri anuncia oficio por almuerzos servidos por Adriasola

Daniel Manouchehri criticó el actuar de María Pía Adriasola tras servir almuerzos a funcionarios de La Moneda sin utilizar los elementos sanitarios correspondientes.

Publicado por Lisette Pérez

A través de su cuenta de X, el diputado socialista, Daniel Manouchehri, anunció que oficiará a Contraloría y al Seremi de salud para que investiguen la manipulación de alimentos de María Pía Adriasola en La Moneda.

Esto luego de que ayer se diera a conocer un video que mostraba a la primera dama sirviendo almuerzos en el casino a funcionarios del palacio de gobierno, situación que provocó diversas reacciones en redes sociales.

"La Moneda no es un fundo": Manouchehri por Adriasola sirviendo almuerzos a funcionarios

Daniel Manouchehri expresó su descontento ante el actuar de Adriasola. "La manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo".

"Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse", escribió apuntando a que la primera dama no respetó dichas exigencias.

Además, el parlamentario advirtió que "oficiaremos a Contraloría y al Seremi de salud para que investiguen y determinen responsabilidades".

"El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo", concluyó. 
Cabe recordar que esta situación ocurrió durante el primer día de Adriasola en el Palacio de La Moneda, luego de convertirse en primera dama tras el nombramiento de José Antonio Kast como presidente de la República.
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