"La Moneda no es fundo": Diputado Manouchehri anuncia oficio por almuerzos servidos por Adriasola - Chilevisión

Daniel Manouchehri criticó el actuar de María Pía Adriasola tras servir almuerzos a funcionarios de La Moneda sin utilizar los elementos sanitarios correspondientes.

A través de su cuenta de X, el diputado socialista, Daniel Manouchehri, anunció que oficiará a Contraloría y al Seremi de salud para que investiguen la manipulación de alimentos de María Pía Adriasola en La Moneda.

Esto luego de que ayer se diera a conocer un video que mostraba a la primera dama sirviendo almuerzos en el casino a funcionarios del palacio de gobierno, situación que provocó diversas reacciones en redes sociales.

"La Moneda no es un fundo": Manouchehri por Adriasola sirviendo almuerzos a funcionarios

Daniel Manouchehri expresó su descontento ante el actuar de Adriasola. "La manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo".

"Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse", escribió apuntando a que la primera dama no respetó dichas exigencias.

Además, el parlamentario advirtió que "oficiaremos a Contraloría y al Seremi de salud para que investiguen y determinen responsabilidades".