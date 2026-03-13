 Zanjas, rejas y muros: Así se vería el “escudo fronterizo” de pdte. Kast en el norte de Chile - Chilevisión
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13/03/2026 07:37

Zanjas, rejas y muros: Así se vería el “escudo fronterizo” de pdte. Kast en el norte de Chile

El Plan Escudo Fronterizo es uno de los ejes centrales en la política de seguridad de fronteras en el norte de Chile, impulsada por la administración del pdte. José Antonio Kast. La estrategia para controlar la migración irregular contempla zanjas, rejas y muros de hasta cinco metros. Un ejercicio de realidad aumentada de CHV Noticias muestra los más de 520 kilómetros entre los pasos Chacalluta y Colchane, donde la próxima semana está previsto el inicio de las obras para construir una barrera física.

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